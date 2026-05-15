Hai ô tô đua nhau vượt ẩu, suýt gây tai nạn đối đầu trên đèo Bảo Lộc

Nguyễn Duy
15/05/2026 10:48 GMT+7

Bất chấp trời tối, đường cua hẹp khuất tầm nhìn, hai tài xế vẫn cố tình lái ô tô chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt ẩu, suýt gây tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 12.5.2026 trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên quốc lộ 20, hướng từ Đồng Nai đến Lâm Đồng. Khi đến khu vực cua gấp gần Đức mẹ đèo Bảo Lộc, tài xế một phen "thót tim" khi phát hiện phía trước xuất hiện cùng lúc 2 ô tô khác (gồm một xe bán tải và một xe loại sedan, đều chưa rõ biển số) đang bất chấp luật, cố tình lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều xe.

Tình huống liều lĩnh suýt dẫn đến tai nạn kiểu đối đầu nếu tài xế ô tô gắn camera hành trình không tập trung, sớm phát hiện tình huống để giảm tốc tránh né.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định:

Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện:

- Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

- Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Kinh hoàng 2 xe tải kèn cựa, chèn đường nhau trên cao tốc

