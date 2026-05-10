Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Kinh hoàng 2 xe tải kèn cựa, chèn đường nhau trên cao tốc

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
10/05/2026 15:47 GMT+7

Không rõ trước đó có mâu thuẫn gì, hai tài xế xe tải bất chấp luật và nguy hiểm, ngang nhiên điều khiển xe lạng lách đánh võng, chèn đường nhau trên cao tốc khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 9.5.2026 trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn qua địa bàn xã Thanh Trì, TP.Hà Nội.

Kinh hoàng 2 xe tải kèn cựa, chèn đường nhau trên cao tốc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hướng từ Ninh Bình về Hà Nội. Khi đến khu vực gần nghĩa trang Đông Trì, tài xế và nhiều người trên xe một phen "thót tim" khi phát hiện phía trước xuất hiện hai xe tải (chưa rõ biển kiểm soát) đang liên tục lạng lách, đánh võng qua lại tạt đầu nhau.

Đáng nói, tình huống diễn ra khi trên cao tốc đang có rất đông phương tiện cùng lưu thông, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo sợ và bức xúc.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 40 - 50 triệu đồng đối với người điều khiến xe thực hiện hành vi điều khiến xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ (khoản 12, điều 6). Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; tịch thu phương tiện nếu tái phạm.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn, tài xế bị phạt tiền 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.


Tin liên quan

Tài xế ô tô suýt 'trả giá đắt' vì nối đuôi, vượt ẩu trên đèo

Tài xế ô tô suýt 'trả giá đắt' vì nối đuôi, vượt ẩu trên đèo

Bất chấp đường hẹp, lại ngay đoạn cua khuất tầm nhìn, nhiều tài xế vẫn liều lĩnh lái ô tô chạy lấn hẳn sang làn đường ngược hướng để vượt, suýt gây tai nạn đối đầu.

Phạt tài xế 45 triệu vì cố tình lái ô tô đánh võng, chèn đường xe khác

Hai ô tô lạng lách chèn đường nhau, tài xế dừng xe 'đấu khẩu' trên cao tốc

Khám phá thêm chủ đề

xe tải Xe tải lạng lách lạng lách đánh võng tài xế xe tải cao tốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận