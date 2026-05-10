Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 9.5.2026 trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn qua địa bàn xã Thanh Trì, TP.Hà Nội.

Kinh hoàng 2 xe tải kèn cựa, chèn đường nhau trên cao tốc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hướng từ Ninh Bình về Hà Nội. Khi đến khu vực gần nghĩa trang Đông Trì, tài xế và nhiều người trên xe một phen "thót tim" khi phát hiện phía trước xuất hiện hai xe tải (chưa rõ biển kiểm soát) đang liên tục lạng lách, đánh võng qua lại tạt đầu nhau.

Đáng nói, tình huống diễn ra khi trên cao tốc đang có rất đông phương tiện cùng lưu thông, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo sợ và bức xúc.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 40 - 50 triệu đồng đối với người điều khiến xe thực hiện hành vi điều khiến xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ (khoản 12, điều 6). Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; tịch thu phương tiện nếu tái phạm. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn, tài xế bị phạt tiền 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.



