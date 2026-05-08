Xe - Giao thông

Phạt tài xế 45 triệu vì cố tình lái ô tô đánh võng, chèn đường xe khác

Nguyễn Duy
08/05/2026 14:19 GMT+7

Không rõ trước đó có mâu thuẫn hay không, nhưng hành vi cố tình lái ô tô lạng lách đánh võng, chèn đường các xe khác của tài xế khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Qua tiếp nhận phản ánh từ người dân, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã tiến hành lập biên bản xử lý trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Vụ việc được xác định xảy ra gần đây trên tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo hình ảnh được người dân quay lại bằng điện thoại, một chiếc ô tô màu trắng mang biển kiểm soát 88A-838.XX liên tục lạng lách, đánh võng trên đường; cố tình chèn ép không cho các phương tiện phía sau vượt lên. Qua quá trình xác minh, lực lượng CSGT đã mời người điều khiển ô tô trong đoạn video là tài xế N.M.T lên trụ sở làm việc, đồng thời lập biên bản xử phạt tài xế này, mức phạt tiền 45 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 11 tháng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, hành vi lái xe ô tô lạng lách, đánh võng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ có lưu lượng phương tiện lớn.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 40 - 50 triệu đồng đối với người điều khiến xe thực hiện hành vi điều khiến xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ (khoản 12, điều 6). Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; tịch thu phương tiện nếu tái phạm.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn, tài xế bị phạt tiền 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.


