Bên cạnh tỷ lệ khấu hao, thời gian để bán lại một chiếc ô tô sau vài năm sử dụng cũng là yếu tố đánh giá sức hút của các mẫu ô tô đã qua sử dụng trên thị trường xe cũ. Nhiều mẫu xe vừa rao bán vài tuần đã tìm thấy chủ mới nhưng ngược lại cũng có những mẫu mã ô tô đã qua sử dụng mất hơn cả tháng trời mới bán được. Chính vì vậy, hàng năm công ty nghiên cứu thị trường iSeeCars có trụ sở tại Mỹ thường tiến hành các cuộc khảo sát để cung cấp cho khách hàng về thời gian trung bình để bán ô tô đã qua sử dụng theo từng mẫu mã, thương hiệu.

Nghiên cứu mới nhất của iSeeCars dựa trên cơ sở khảo sát, phân tích hơn 6,7 triệu ô tô đã qua sử dụng 1 - 5 năm tuổi được bán trong quý 1/2025 và quý 1/2026 để xác định sự thay đổi về thị phần, giá cả và cả số ngày xe được đưa ra thị trường đến khi tìm thấy chủ mới. Không chỉ ô tô động cơ đốt trong, các mẫu xe hybrid và xe điện cũng được iSeeCars đưa vào khảo sát lần này.

Lexus có 3 mẫu xe góp mặt trong danh sách này, trong đó, mẫu crossover - Lexus RX 350h vốn được ưa chuộng tại Mỹ chỉ mất 27,6 ngày để bán lại Ảnh: Motor1

Kết quả iSeeCars công bố cho thấy, so với cùng kỳ năm ngoái trung bình mỗi chiếc ô tô đã qua sử dụng từ 1 - 5 năm tại Mỹ mất nhiều thời gian hơn để bán lại cho chủ mới. Trong đó, thời gian trung bình để bán lại với ô tô động cơ xăng là 54,1 ngày, tăng hơn 10 ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Ô tô điện đã qua sử dụng cũng bán chậm hơn khi mất trung bình 49,9 ngày trong khi ô tô hybrid nói chung mất trung bình 54,4 ngày mới bán lại được, chậm hơn 14 ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Dùng vậy, nếu xét tất cả các mẫu mã ô tô, vẫn có những mẫu xe được người mua xe cũ ưa chuộng, đồng thời có thời gian bán lại nhanh nhất. Trong đó, một số mẫu mã của những thương hiệu như Lexus, Tesla… tỏ ra áp đảo danh sách 10 ô tô đã qua sử dụng bán lại nhanh nhất trên thị trường xe cũ tại Mỹ.

Cụ thể, Tesla Model X là mẫu ô tô đã qua sử dụng bán lại nhanh nhất trên thị trường xe cũ khi chỉ mất trung bình 25,6 ngày để tìm thấy chủ mới, tính từ lúc được rao bán trên thị trường. Ngoài Model X, hãng ô tô điện của Mỹ còn có Tesla Cybertruck và Model Y góp mặt trong danh sách 10 ô tô đã qua sử dụng bán lại nhanh nhất trên thị trường xe cũ tại Mỹ. Trong đó, mẫu bán tải Tesla Cybertruck xếp vị trí thứ 7 mất khoảng 33,3 ngày để tìm thấy chủ mới, Tesla Model Y xếp thứ 9 khi mất trung bình 34,6 ngày.

10 ô tô đã qua sử dụng bán lại nhanh nhất trên thị trường xe cũ tại Mỹ Nguồn: iSeeCars

Tương tự Tesla, Lexus cũng có 3 mẫu xe góp mặt trong danh sách này. Trong đó, mẫu crossover - Lexus RX 350h vốn được ưa chuộng tại Mỹ chỉ mất 27,6 ngày để bán lại, qua đó chỉ xếp sau Tesla Model X. Bên cạnh đó, mẫu Lexus GX 550 xếp thứ 4 khi chỉ mất 31 ngày, trong khi mẫu sedan - Lexus ES 300h mất 33,1 ngày để tìm thấy chủ mới sau khi được rao bán trên thị trường xe cũ.

Theo iSeeCars, với giá trị thương hiệu, tỷ lệ khấu hao thấp cùng chất lượng độ bền đã được chứng minh… các mẫu ô tô đã qua sử dụng của Lexus, Tesla thường nhận được sự quan tâm từ phía khách hàng và có thời gian bán lại nhanh hơn mức trung bình của toàn thị trường.

Phiên bản hatchback của Honda Civic cũng được người tiêu dùng ô tô cũ quan tâm và mất khoảng 29,6 ngày để bán lại, qua đó xếp thứ ba trong danh sách 10 ô tô đã qua sử dụng bán lại nhanh nhất. Các vị trí còn lại thuộc về Lucid Air (31,6 ngày) xếp thứ 5; Audi Q5 Sportback (34,2 ngày) xếp thứ 8 và Hyundai Elantra N (38,3 ngày) xếp thứ 10.