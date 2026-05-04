'Rùng rợn' tài xế mở cửa ô tô ẩu, gây tai nạn nghiêm trọng cho xe máy

Vụ việc xảy ra vào 8 giờ 31 phút ngày 30.4.2026 trên quốc lộ 31, đoạn qua địa bàn phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, một người đàn ông điều khiển xe máy di chuyển trên quốc lộ 31, hướng từ Chợ Lim về Lục Nam. Khi đến khu vực gần bến xe khách Chũ, người này một phen giật mình phát hiện một ô tô màu đen (chưa rõ biển kiểm soát) đang dừng đỗ bên đường đột ngột mở cửa nhưng không quan sát phía sau.

"Rùng rợn" tài xế ô tô mở cửa ẩu, gây tai nạn nghiêm trọng cho xe máy

Tình huống quá bất ngờ khiến người lái xe máy không kịp phản ứng dẫn đến tai nạn. Người đàn ông bị hất văng ra đường chấn thương nặng. Được biết, sau khi xảy ra va chạm, tài xế và nhiều người xung quanh đã nhanh chóng tiếp ứng và hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu. Cơ quan chức năng tại Bắc Ninh cũng đã nắm vụ việc và đang tiến hành điều tra, xử lý.

Kỹ năng mở cửa ô tô an toàn: Rất nhiều tài xế ô tô trên thế giới hiện nay áp dụng quy tắc mở cửa ô tô an toàn kiểu người Hà Lan, có tên Dutch Reach. Quy tắc này nêu rõ 2 lưu ý: - Về tư thế, khi ngồi ghế lái (bên trái), tài xế hãy dùng tay phải (tay ở xa) để kéo chốt khóa. Tay trái (gần cửa) chỉ dùng để đẩy cửa nhẹ nhàng. - Bắt buộc phải xoay người quan sát: Người lái phải xoay bả vai và người về phía sau, giúp quan sát gương chiếu hậu và kính hông để phát hiện xe máy, xe đạp đang tới gần. Về quy trình, mở cửa xe theo kiểu Dutch Reach bao gồm 4 bước chính: - Dừng hẳn xe: Chỉ mở cửa khi xe đã đỗ hẳn và sát lề đường - Quan sát: Nhìn gương chiếu hậu và quay đầu nhìn qua vai kiểm tra điểm mù - Mở hé cửa: Mở từ từ cửa xe (chỉ khoảng 5 - 10 cm) để người khác kịp nhìn thấy và xử lý - Ra ngoài: Khi an toàn, đẩy cửa mở rộng hơn và bước ra ngoài. Lưu ý: Quy tắc này áp dụng cho cả hành khách ngồi sau để tránh gây tai nạn cho người đi đường.



