Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe - Giao thông

Xe taxi chạy ngược chiều cao tốc giữa đêm, bật đèn pha khiến người khác lóa mắt

Nguyễn Duy
02/05/2026 12:29 GMT+7

Không chỉ bất chấp luật lái ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế taxi còn ngang nhiên bật đèn pha khiến người lái xe đối diện bị lóa mắt, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu nguy hiểm.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 28.4.2026 trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Khi đến khu vực gần cầu Bốn Tổng (KM2170), tài xế một phen "hú vía" vì phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một ô tô khác màu trắng có gắn mào taxi (chưa rõ biển kiểm soát) đang bất chấp luật chạy ngược chiều.

Đáng nói, không chỉ liều lĩnh lái xe đi ngược chiều cao tốc, người lái xe taxi nói trên còn ngang nhiên bật đèn pha (đèn chiếu xa), rọi thẳng vào các xe đi đúng luật. Tình huống khiến tài xế ô tô gắn camera hành trình bị lóa mắt, suýt dẫn đến tai nạn kiểu đối đầu.

Đi ngược chiều trên cao tốc bị xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định, phạt tiền 30 - 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (khoản 11, điều 6). Ngoài ra, người lái xe vi phạm lỗi này cũng bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP trước đây, mức phạt mới áp dụng từ năm 2025 đã tăng gần gấp đôi, do hành vi này được xác định rất nguy hiểm, là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.


Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận