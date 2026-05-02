Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 28.4.2026 trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ.

Xe taxi chạy ngược chiều cao tốc giữa đêm, bật đèn pha khiến người khác lóa mắt

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Khi đến khu vực gần cầu Bốn Tổng (KM2170), tài xế một phen "hú vía" vì phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một ô tô khác màu trắng có gắn mào taxi (chưa rõ biển kiểm soát) đang bất chấp luật chạy ngược chiều.

Đáng nói, không chỉ liều lĩnh lái xe đi ngược chiều cao tốc, người lái xe taxi nói trên còn ngang nhiên bật đèn pha (đèn chiếu xa), rọi thẳng vào các xe đi đúng luật. Tình huống khiến tài xế ô tô gắn camera hành trình bị lóa mắt, suýt dẫn đến tai nạn kiểu đối đầu.

Đi ngược chiều trên cao tốc bị xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định, phạt tiền 30 - 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (khoản 11, điều 6). Ngoài ra, người lái xe vi phạm lỗi này cũng bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe. Đáng chú ý, so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP trước đây, mức phạt mới áp dụng từ năm 2025 đã tăng gần gấp đôi, do hành vi này được xác định rất nguy hiểm, là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.



