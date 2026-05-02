Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe - Giao thông

Bức xúc ô tô chạy 'rùa bò' nhưng vẫn quyết bám làn trái cao tốc

Nguyễn Duy
02/05/2026 10:24 GMT+7

Mặc kệ các xe phía sau liên tục bóp còi và nháy đèn xin vượt, tài xế vẫn thản nhiên lái ô tô di chuyển chậm trên làn trong cùng sát dải phân cách cao tốc (làn trái), khiến nhiều người bức xúc.

Tình huống giao thông nói trên diễn ra vào ngày 26.4.2026 trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Theo hình ảnh được một người ngồi trên ô tô lưu thông phía sau ghi lại bằng điện thoại, thời điểm xảy ra vụ việc, một ô tô con màu trắng hiệu Toyota Vios đang di chuyển trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, hường từ Phan Thiết về Dầu Giây.

Đáng nói, dù đi khá chậm (khoảng 90 km/giờ) nhưng tài xế này vẫn cố tình điều khiển xe di chuyển trên làn trong cùng sát dải phân cách cao tốc (làn trái) cho phép các xe lưu thông tốc độ tối đa 120 km/giờ. Thậm chí, khi các xe phía sau liên tục bóp còi, nháy đèn yêu cầu nhường đường, chiếc Vios vẫn thản nhiên như không nghe thấy, bất chấp tất cả quyết bám làn trái gây cản trở giao thông.

Thực tế, luật Giao thông đường bộ 2008 trước đây và luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 hiện nay đều có điều khoản quy định về sử dụng làn đường. Theo đó, tài xế không được chiếm giữ làn trái nếu không phải đang vượt. Nghị định 168 của Chính phủ cũng quy định, người điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe xin vượt khi họ có đủ điều kiện sẽ xử phạt hành chính 2 - 3 triệu đồng, nếu gây tai nạn phạt 20 - 22 triệu đồng.

Về nguyên tắc khi tham gia giao thông, làn đường sát dải phân cách giữa (làn trái) trên cao tốc mặc định là làn đường chủ yếu dành cho các xe vượt hoặc xe chạy với tốc độ cao nhất theo quy định. Xe đi chậm hơn, xe tải, hoặc xe khách (theo quy định cụ thể của từng cao tốc) cần di chuyển sang các làn bên phải.

Tuy nhiên trên thực tế, tại nhiều tuyến cao tốc ở Việt Nam, tình trạng phương tiện duy trì tốc độ trung bình nhưng vẫn "cố giữ" làn trái trong thời gian dài không phải hiếm gặp. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả khai thác làn đường, mà còn dễ gây ùn ứ cục bộ, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn như dồn xe phía sau, gây phanh gấp, khiến các xe khác phải chuyển làn bất ngờ. Nguy hiểm hơn cả là tạo tâm lý ức chế khiến nhiều người chọn giải pháp vượt phải vi phạm luật và cực kỳ rủi ro.

Từ góc độ an toàn, các chuyên gia giao thông khuyến nghị người lái nên chủ động giữ thói quen di chuyển ở làn phải khi không có nhu cầu vượt, đồng thời chỉ sử dụng làn trái trong thời gian cần thiết. Việc trả lại làn sau khi vượt không chỉ giúp lưu thông thông suốt hơn mà còn giảm nguy cơ va chạm, đặc biệt trên các tuyến cao tốc có mật độ phương tiện lớn.


Tin liên quan

‘Rùng rợn’ tài xế lái ô tô con tạt đầu, trả đũa xe khác trên cao tốc

Chỉ vì muốn "dằn mặt" xe khác, tài xế liều lĩnh lái ô tô con lạng lách, chuyển làn ẩu tạt đầu xe khác ở khoảng cách gần, suýt gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô ô tô chạy chậm bám làn trái chạy chậm trên cao tốc cao tốc tài xế lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận