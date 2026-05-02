Bức xúc ô tô chạy 'rùa bò' nhưng vẫn quyết bám làn trái cao tốc

Tình huống giao thông nói trên diễn ra vào ngày 26.4.2026 trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Theo hình ảnh được một người ngồi trên ô tô lưu thông phía sau ghi lại bằng điện thoại, thời điểm xảy ra vụ việc, một ô tô con màu trắng hiệu Toyota Vios đang di chuyển trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, hường từ Phan Thiết về Dầu Giây.
Bức xúc tô chạy "rùa bò" nhưng vẫn cố bám làn trái cao tốc
Đáng nói, dù đi khá chậm (khoảng 90 km/giờ) nhưng tài xế này vẫn cố tình điều khiển xe di chuyển trên làn trong cùng sát dải phân cách cao tốc (làn trái) cho phép các xe lưu thông tốc độ tối đa 120 km/giờ. Thậm chí, khi các xe phía sau liên tục bóp còi, nháy đèn yêu cầu nhường đường, chiếc Vios vẫn thản nhiên như không nghe thấy, bất chấp tất cả quyết bám làn trái gây cản trở giao thông.
Thực tế, luật Giao thông đường bộ 2008 trước đây và luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 hiện nay đều có điều khoản quy định về sử dụng làn đường. Theo đó, tài xế không được chiếm giữ làn trái nếu không phải đang vượt. Nghị định 168 của Chính phủ cũng quy định, người điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe xin vượt khi họ có đủ điều kiện sẽ xử phạt hành chính 2 - 3 triệu đồng, nếu gây tai nạn phạt 20 - 22 triệu đồng.
Về nguyên tắc khi tham gia giao thông, làn đường sát dải phân cách giữa (làn trái) trên cao tốc mặc định là làn đường chủ yếu dành cho các xe vượt hoặc xe chạy với tốc độ cao nhất theo quy định. Xe đi chậm hơn, xe tải, hoặc xe khách (theo quy định cụ thể của từng cao tốc) cần di chuyển sang các làn bên phải.
Tuy nhiên trên thực tế, tại nhiều tuyến cao tốc ở Việt Nam, tình trạng phương tiện duy trì tốc độ trung bình nhưng vẫn "cố giữ" làn trái trong thời gian dài không phải hiếm gặp. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả khai thác làn đường, mà còn dễ gây ùn ứ cục bộ, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn như dồn xe phía sau, gây phanh gấp, khiến các xe khác phải chuyển làn bất ngờ. Nguy hiểm hơn cả là tạo tâm lý ức chế khiến nhiều người chọn giải pháp vượt phải vi phạm luật và cực kỳ rủi ro.
Từ góc độ an toàn, các chuyên gia giao thông khuyến nghị người lái nên chủ động giữ thói quen di chuyển ở làn phải khi không có nhu cầu vượt, đồng thời chỉ sử dụng làn trái trong thời gian cần thiết. Việc trả lại làn sau khi vượt không chỉ giúp lưu thông thông suốt hơn mà còn giảm nguy cơ va chạm, đặc biệt trên các tuyến cao tốc có mật độ phương tiện lớn.
