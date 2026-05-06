Hai ô tô lạng lách chèn đường nhau, tài xế dừng xe 'đấu khẩu' trên cao tốc

Nguyễn Duy
06/05/2026 11:17 GMT+7

Không rõ trước đó có va chạm hay mâu thuẫn gì, hai tài xế lái ô tô lạng lách đánh võng, chèn đường nhau; thậm chí dừng xe ngay giữa cao tốc để… "đấu khẩu".

Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều 3.5.2026 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.  Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm diễn ra vụ việc, hai ô tô con (gồm một xe sedan màu xám hiệu Mercedes-Benz E250 mang biển kiểm soát 30F-692.24 và một ô tô SUV màu đen hiệu Toyota Land Cruiser chưa rõ biển số) đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hướng về Hà Nội.

Khi đến khu vực qua địa bản tỉnh Hưng Yên, hai tài xế liên tục lái ô tô lạng lách đánh võng, chèn đường nhau. Thậm chí bất chấp luật và nguy hiểm, dừng xe ngay giữa cao tốc (trên làn đường cho phép các xe lưu thông với tốc độ tối đa lên đến 120 km/giờ để… "đấu khẩu". Tình huống bất ngờ khiến dòng xe phía sau phải phanh gấp. May mắn, vụ việc không dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Dừng xe sai quy định trên cao tốc phạt ra sao?

Dừng xe sai quy định trên cao tốc được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng, có tính chất nguy hiểm cao. Tháng 7.2024, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từng xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn thảm khốc, khi hai tài xế do mâu thuẫn khi lưu thông đã bất chấp quy định, dừng xe ở làn sát dải phân cách để cãi nhau. Tình huống khiến một xe ô tô khác cùng hướng không kịp phanh dẫn đến tai nạn liên hoàn làm 2 người chết, 6 người bị thương nặng.

Nghị định 168/2024 quy định, người điều khiển xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên cao tốc bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.


