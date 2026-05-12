Tài xế ô tô bị phạt 1,5 triệu đồng vì lỗi… khó đỡ

Nguyễn Duy
12/05/2026 10:10 GMT+7

Cố tình lắp thêm hai đèn chiếu sáng trên gương chiếu hậu và bật sáng khi di chuyển vào ban đêm khiến người khác lóa mắt, tài xế ô tô bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt.

Vụ việc được xác định diễn ra vào khoảng 20 giờ một ngày cuối tháng 2.2026 trên đường Xuân Hồng, đoạn qua địa bàn phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Theo thông tin và hình ảnh Đội CSGT Tân Sơn Nhất tiếp nhận từ phản ánh của người dân, thời điểm diễn ra vụ việc, một tài xế điều khiển ô tô màu xám trắng, mang biển kiểm soát 50E-677.xx, lưu thông trên đường Xuân Hồng, chuyển hướng về đường Trường Chinh (hướng ra ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, TP.HCM). Đáng nói, phương tiện này tự ý lắp thêm 2 đèn chiếu sáng vào hai bên thành xe (bên dưới gương chiếu hậu), gây chói mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn của các phương tiện đang cùng lưu thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ngày 7.3.2026, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã tiến hành xác minh và gửi thông báo mời chủ phương tiện đến trụ sở làm việc. Qua đó xác định ông T.V.H (sinh năm 1970, ngụ phường An Lạc, TP.HCM) là chủ phương tiện, đồng thời là người trực tiếp điều khiển xe vào thời điểm xảy ra vụ việc. Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông này về hành vi: "Lắp thêm đèn cả 2 bên thành xe".

Theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 13 Nghị định 168/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ; mức xử phạt tiền với hành vi này là 1,5 triệu đồng; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng kỹ thuật ban đầu của phương tiện, tháo bỏ thiết bị lắp thêm không đúng quy định.

Cơ quan chức năng cho biết, tình trạng phương tiện sử dụng đèn tự chế có cường độ sáng lớn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện từ xe mô tô, xe con đến xe khách, xe tải… không chỉ trên quốc lộ mà còn trong khu dân cư, đô thị lớn. Đây là nguy cơ trực tiếp gây tai nạn giao thông do làm giảm khả năng quan sát, gây chói mắt cho người điều khiển phương tiện khác. Đồng thời khuyến cáo, đèn chiếu sáng là bộ phận quan trọng của phương tiện, nhưng việc tự ý thay đổi, lắp thêm sai quy định sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn và bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

