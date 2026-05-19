Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Ô tô dùng biển số giả còn chạy ẩu, phạt tài xế và chủ xe 51 triệu

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
19/05/2026 13:57 GMT+7

Lái xe ô tô gắn biển số sai quy định, tài xế còn chạy lấn làn vượt ẩu; thậm chí cố tình tạt đầu, chèn đường xe khác gây bức xúc.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 17 giờ 7 phút ngày 5.4.2026 trên đường Nguyễn Trãi, đoạn qua địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm nói trên, xe ô tô SUV 7 chỗ màu trắng hiệu Ford Everest, mang biển kiểm soát 36A-763.xx di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, hướng từ nút giao Trịnh Kiểm về quốc lộ 1. Khi đến gần ngã tư giao với đường Hạc Thành, tài xế bất chấp luật lái xe lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên. Thậm chí, xe này sau đó còn cố tình tạt đầu, chèn đường "dằn mặt" ô tô gắn camera hành trình cùng lưu thông khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Ô tô dùng biển số giả còn chạy ẩu, phạt tài xế và chủ xe 51 triệu - VIDEO: CỤC CSGT

Ngày 14.4.2026, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và người điều khiển xe ô tô nói trên. Kết quả xác minh xác định, tài xế điều khiển xe Ford Everest vi phạm là anh T.T.M, sinh năm 1992, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Trong khi, chiếc xe này anh M mượn của chị L.T.T, sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đáng nói, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện biển kiểm soát ghi trong đăng ký xe của chiếc Ford Everest vi phạm là 36K-660.xx, không giống với biển số được gắn trên xe.

Tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M gồm các lỗi: điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe và vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Tổng số tiền đề nghị ra quyết định xử phạt là 28 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, đồng thời trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Đối với chị T (chủ xe), lực lượng chức năng xác định chị này đã vi phạm lỗi giao phương tiện gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông. Số tiền đề nghị ra quyết định xử phạt là 23 triệu đồng. Tổng mức phạt tiền đề nghị lên đến 51 triệu đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ luật và quy định khi điều khiển xe tham gia giao thông.

Tin liên quan

Tài xế lái ô tô chạy ngược chiều, còn ngang nhiên chặn đầu dằn mặt xe khác

Tài xế lái ô tô chạy ngược chiều, còn ngang nhiên chặn đầu dằn mặt xe khác

Lái xe chạy sai luật nhưng tài xế còn ngang ngược không chịu nhường đường, thậm chí dừng ô tô giữa đường để dằn mặt xe khác.

Bức xúc tài xế ngang nhiên dừng đỗ ô tô giữa đường, mặc kệ các xe khác

Hai ô tô đua nhau vượt ẩu, suýt gây tai nạn đối đầu trên đèo Bảo Lộc

Khám phá thêm chủ đề

tài xế Ô tô Tài xế ô tô biển số giả vượt ẩu Chủ xe phạt giao thông lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận