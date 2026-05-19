Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 17 giờ 7 phút ngày 5.4.2026 trên đường Nguyễn Trãi, đoạn qua địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm nói trên, xe ô tô SUV 7 chỗ màu trắng hiệu Ford Everest, mang biển kiểm soát 36A-763.xx di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, hướng từ nút giao Trịnh Kiểm về quốc lộ 1. Khi đến gần ngã tư giao với đường Hạc Thành, tài xế bất chấp luật lái xe lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên. Thậm chí, xe này sau đó còn cố tình tạt đầu, chèn đường "dằn mặt" ô tô gắn camera hành trình cùng lưu thông khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Ô tô dùng biển số giả còn chạy ẩu, phạt tài xế và chủ xe 51 triệu - VIDEO: CỤC CSGT

Ngày 14.4.2026, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và người điều khiển xe ô tô nói trên. Kết quả xác minh xác định, tài xế điều khiển xe Ford Everest vi phạm là anh T.T.M, sinh năm 1992, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Trong khi, chiếc xe này anh M mượn của chị L.T.T, sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đáng nói, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện biển kiểm soát ghi trong đăng ký xe của chiếc Ford Everest vi phạm là 36K-660.xx, không giống với biển số được gắn trên xe.

Tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M gồm các lỗi: điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe và vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Tổng số tiền đề nghị ra quyết định xử phạt là 28 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, đồng thời trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Đối với chị T (chủ xe), lực lượng chức năng xác định chị này đã vi phạm lỗi giao phương tiện gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông. Số tiền đề nghị ra quyết định xử phạt là 23 triệu đồng. Tổng mức phạt tiền đề nghị lên đến 51 triệu đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ luật và quy định khi điều khiển xe tham gia giao thông.