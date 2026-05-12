Thuê xe tự lái: Tài xế bị phạt vì không có GPLX, chủ xe có liên đới?

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, việc cho thuê xe tự lái đang gây ra nhiều tranh cãi về rủi ro pháp lý. Sau một số vụ việc lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử phạt cả tài xế lẫn chủ xe với số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng, nhiều người mặc định rằng, chỉ cần lái xe không có bằng lái, chủ xe chắc chắn sẽ bị phạt tiền vì giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tuy nhiên, đây là cách hiểu chưa đầy đủ và dễ gây hoang mang dư luận.

Chủ xe vô can nếu tài xế "quên" bằng lái

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), cơ quan chức năng phân biệt rõ hành vi "không mang theo" và "không có" bằng lái xe.

Tại thời điểm kiểm tra, nếu tài xế không xuất trình được bằng lái, CSGT sẽ tạm phạt lỗi "không có GPLX"

Cụ thể, tại điểm a khoản 3, điều 48, Nghị định 168, ở thời điểm kiểm tra, nếu người điều khiển không xuất trình được bằng lái bản cứng hoặc trên ứng dụng VNeID, CSGT sẽ lập biên bản người lái với lỗi "không có giấy tờ". Đồng thời, chủ xe cũng bị lập biên bản lỗi "giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông" và tiến hành tạm giữ phương tiện.

Tuy nhiên, đây chỉ là bước xử lý tạm thời. Theo điểm c, khoản 3, điều 48, cùng Nghị định trên, trong thời hạn hẹn giải quyết, nếu tài xế điều khiển xe xuất trình được giấy phép lái xe hợp lệ hoặc thông tin đã tích hợp trên tài khoản định danh điện tử, cơ quan chức năng sẽ không xử phạt đối với chủ xe.

Đối với xe cá nhân, người lái cũng sẽ được miễn phạt lỗi "không mang theo". Riêng xe kinh doanh vận tải, tài xế sẽ bị xử phạt 300.000 - 400.000 đồng về lỗi không mang theo bằng lái xe theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 18, Nghị định 168.

Phạt nặng nếu thực sự không có bằng

Rủi ro chỉ đến khi người thuê xe và điều khiển phương tiện hoàn toàn không có bằng lái hoặc quá thời gian hẹn nhưng không xuất trình được bằng lái hợp lệ. Trong trường hợp này, pháp luật mặc định chủ xe đã vi phạm lỗi "giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển".

Chủ xe có thể bị phạt tới 60 triệu đồng nếu giao xe cho người điều khiển không có giấy phép lái xe

Căn cứ theo điểm i, khoản 14, điều 32, Nghị định 168, cá nhân giao xe cho người không có bằng lái sẽ bị phạt từ 28 - 30 triệu đồng. Với tổ chức, doanh nghiệp cho thuê, mượn xe, mức phạt tăng lên từ 56 - 60 triệu đồng.

Song song đó, người thuê xe trực tiếp cầm lái cũng bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 9, điều 18, cùng Nghị định.

Như vậy, việc tài xế quên mang bằng lái chỉ gây phiền hà về thủ tục hành chính và thời gian tạm giữ xe, không làm chủ xe bị phạt tiền. Tuy nhiên, nếu tài xế không có bằng lái hoặc không xuất trình giấy tờ theo đúng thời gian quy định, chủ xe có thể bị phạt tới 60 triệu đồng. Do đó, việc kiểm tra kỹ bằng lái bản cứng và trên VNeID của người thuê, mượn ô tô là điều rất cần thiết.