Ford Everest mới có thêm bản máy xăng tại Việt Nam, giá 1,629 tỉ đồng

Sau nhiều năm chỉ phân phối các phiên bản đều sử dụng động cơ dầu diesel 2.0 lít, Ford Việt Nam mới đây lần đầu bổ sung tùy chọn động cơ xăng cho mẫu SUV 7 chỗ - Ford Everest.

Theo đó, phiên bản mới của Ford Everest 2026 có tên gọi Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost 10AT 4x4, niêm yết giá ở mức 1,629 tỉ đồng; định vị hướng đến nhóm khách hàng cao cấp, chú trọng trải nghiệm và độ êm ái. Đây cũng là phiên bản đắt nhất trong các tùy chọn của mẫu xe này tại Việt Nam.

Ford Everest mới phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, bổ sung phiên bản Platinum+ 2.3L EcoBoost hoàn toàn mới sử dụng máy xăng ĐỒ HỌA: NGUYỄN DUY

Trong bối cảnh phần lớn khách hàng mua SUV 7 chỗ khung gầm rời hiện nay vẫn ưu tiên lựa chọn xe trang bị động cơ dầu diesel nhờ lợi thế tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp chạy đường dài và chi phí vận hành thấp; quyết định đưa động cơ xăng trở lại Everest được xem là bước đi khá khác biệt của Ford. Điều này phần nào phản ánh định hướng quen thuộc của thương hiệu Mỹ, vốn luôn đặt khả năng vận hành, sức kéo và cảm giác lái vào nhóm giá trị cốt lõi của các dòng SUV.

Phiên bản Everest Platinum+ mới sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.3 lít EcoBoost, cho công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm tại 3.500 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh. Nếu đặt cạnh các phiên bản Everest sử dụng động cơ dầu diesel đang bán trên thị trường, cấu hình mới của Everest sở hữu lợi thế về trải nghiệm lái êm ái và hiệu năng cao hơn.

Phiên bản sử dụng động cơ xăng kỳ vọng sẽ giúp Ford Everest mở rộng tệp khách hàng, hướng đến người mua xe chú trọng trải nghiệm lái và độ êm ái ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thực tế, phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam vài năm gần đây đang có sự dịch chuyển khá rõ rệt. Nhiều hãng xe ưu tiên tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, giảm dung tích động cơ hoặc phát triển thêm cấu hình hybrid để đáp ứng xu hướng sử dụng thực dụng hơn của khách hàng. Trong khi đó, Ford lại chọn cách mở rộng thêm một cấu hình máy xăng công suất lớn cho Everest. Điều này cho thấy hãng xe Mỹ vẫn muốn duy trì hình ảnh một mẫu SUV đúng chất "body-on-frame", đề cao khả năng vận hành đa dụng thay vì chỉ tập trung vào bài toán tiết kiệm.

Ở phiên bản mới, ngoại hình Everest vẫn giữ phong cách vuông vức, cơ bắp đặc trưng với cụm đèn trước C-LED Matrix cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn. Kiểu thiết kế này giúp mẫu SUV Mỹ duy trì hình ảnh mạnh mẽ, khác biệt so với nhiều mẫu SUV đô thị đang thiên về phong cách mềm mại và trung tính hơn. Bên cạnh đó, thân xe lớn và dáng xe bề thế cũng góp phần tạo ra không gian cabin rộng rãi.

So với bản tiền nhiệm, Ford Everest 2026 không có nhiều thay đổi về ngoại hình, chỉ tinh chỉnh ở ngoại thất ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, khoang lái của Everest Platinum+ được Ford tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm công nghệ và tiện nghi. Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 12 inch kết hợp với hệ điều hành SYNC 4A, điều hòa tự động hai vùng, camera 360 độ và cửa sổ trời toàn cảnh. Ngoài ra, phiên bản cao cấp nhất này còn có hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa, ghế da chỉnh điện đa hướng có nhớ vị trí, thông gió và sưởi ghế, cùng hàng ghế thứ ba gập điện. Những trang bị này cho thấy Ford đang muốn đưa Everest tiến gần hơn tới nhóm SUV gia đình cao cấp, thay vì chỉ định vị là mẫu xe thiên vận hành hoặc off-road như trước đây.

Về an toàn, Everest tiếp tục được bổ sung gói hỗ trợ lái Co-Pilot 360 với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động và hệ thống cảm biến toàn diện. Ford cũng cho biết mẫu SUV này sử dụng khung gầm thép Boron nhằm tăng khả năng bảo vệ hành khách trong nhiều tình huống vận hành khác nhau.

Khoang ca-bin Ford Everest mới bổ sung nhiều trang bị tiện nghi, công nghệ; đặc biệt trên bản cao cấp Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost 10AT 4x4 ẢNH: NGUYỄN DUY

Đáng chú ý, lần nâng cấp này không chỉ dừng ở việc bổ sung bản máy xăng. Ford cũng điều chỉnh cấu hình động cơ dầu diesel 2.0 lít trên Everest khi chuyển từ tăng áp kép sang tăng áp đơn ở một số phiên bản. Theo hãng xe Mỹ, thay đổi này nhằm tối ưu độ bền, đơn giản hóa hệ thống vận hành và cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành ổn định. Toàn bộ dải Everest mới cũng được trang bị hộp số tự động 10 cấp.