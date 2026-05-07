Xe SUV 7 chỗ nào rớt giá nhanh nhất sau 10 năm sử dụng?

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc SUV 7 chỗ phổ thông gồm những mẫu mã như Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X... Điểm chung của những mẫu xe này đều có thiết kế 7 chỗ ngồi, trang bị khung gầm rời và dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh bán thời gian.

Tương tự như những phân khúc xe khác, nhóm SUV 7 chỗ vẫn có những mẫu xe rớt giá mạnh sau 10 năm sử dụng bởi nhiều yếu tố khác nhau, nằm ở mục đích sử dụng, độ bền và các lỗi liên quan.

Dưới đây là những mẫu SUV 7 chỗ mất giá nhiều nhất sau 10 năm sử dụng:

Toyota Fortuner

Hơn 15 năm kể từ thời điểm đầu tiên gia nhập thị trường Việt Nam, Toyota Fortuner được đánh giá cao bởi khả năng giữ giá và độ bền bỉ. Năm 2016, Fortuner ở giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm và phân phối khá nhiều phiên bản. Trong đó bản máy dầu 2.5G 4x2 và 2.7V 4x2 được nhiều người ưa chuộng nhất.

Toyota Fortuner máy dầu, số sàn đời 2016 có giá khoảng 440 triệu đồng trên thị trường xe cũ

Ở thời điểm 10 năm trước, giá lăn bánh Toyota Fortuner máy dầu, bản 2.5G 4x2 khoảng 1,07 tỉ đồng; bản 2.7V 4x2 cao hơn tương đối, khoảng 1,17 tỉ đồng nhờ trang bị hộp số tự động và nhiều tiện nghi hơn. Thời điểm hiện tại, giá Fortuner máy dầu trên thị trường xe cũ khoảng 440 triệu đồng, khấu hao khoảng 58,8% giá trị. Trong khi đó, bản máy xăng 2.7V 4x2 có giá bán lại khoảng 470 triệu đồng, đồng nghĩa chủ xe mất khoảng 700 triệu sau 10 năm sử dụng, khấu hao gần 60% giá trị.

Ford Everest

Năm 2016, Ford Việt Nam giới thiệu Everest thế hệ mới với thiết kế thay đổi ngoạn mục, nhiều trang bị tiện nghi. Tuy nhiên, mẫu xe này lại nhận nhiều ý kiến trái chiều do mức giá niêm yết khá cao, hơn 1,6 tỉ đồng cho bản Titanium 4x4 đầy đủ nhất. Do đó, khách hàng ưa chuộng bản giữa (Titanium 4x2) hơn vì giá dễ chịu nhưng vẫn nhiều trang bị.

Ford Everest bản Titanium 4x2 đời 2016 có giá lăn bánh gần 1,5 tỉ đồng ở thời điểm 10 năm trước

Thời điểm đó, khách hàng phải bỏ ra số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh Ford Everest bản Titanium 4x2 (giá niêm yết 1,329 tỉ đồng). Sau 10 năm sử dụng, giá mẫu xe này trên thị trường ô tô đã qua sử dụng chỉ còn khoảng 640 triệu đồng, chủ xe chịu lỗ khoảng 860 triệu đồng, khấu hao 57,3% giá trị.

Mitsubishi Pajero Sport

Nếu so với Ford Everest và Toyota Fortuner, mẫu SUV 7 chỗ - Mitsubishi Pajero Sport không quá được ưa chuộng tại Việt Nam dù có giá bán khá hấp dẫn. Thời điểm năm 2016, Pajero Sport bản D 4x2 MT chỉ niêm yết 804 triệu đồng, lăn bánh khoảng 920 triệu đồng; bản cao cấp nhất - G 4x4 MT với động cơ dầu 3.0 lít niêm yết 1,05 tỉ đồng, lăn bánh khoảng 1,13 tỉ đồng.

Mitsubishi Pajero Sport đời 2016 mất giá nhiều nhất sau 10 năm sử dụng trong nhóm SUV 7 chỗ

Sau 10 năm sử dụng, mẫu xe này rớt giá khá mạnh trên thị trường xe cũ. Cụ thể, Pajero Sport bản D 4x2 MT rao giá khoảng 350 triệu đồng, tương đương khấu hao 61,9% giá trị. Trong khi đó, bản cao cấp G 4x4 MT được các cửa hàng xe cũ chào giá khoảng 380 triệu đồng, khấu hao hơn 66% giá trị.

Nguyên nhân rớt giá mạnh chủ yếu đến từ thiết kế lỗi thời, trang bị tiện nghi "nghèo nàn" nên không được ưa chuộng. Bù lại, Pajero Sport là mẫu xe được đánh giá cao về độ bền, ít hư hỏng.



