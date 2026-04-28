Xe SUV 7 chỗ: Người Việt ưa chuộng xe nào nhất quý 1/2026?

Chí Tâm
28/04/2026 12:38 GMT+7

Sau giai đoạn chững lại do ảnh hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phân khúc xe SUV 7 chỗ khởi sắc trở lại trong tháng 3. Tuy nhiên, thị trường chứng kiến màn "độc diễn" của Ford Everest khi các đối thủ Nhật Bản ngày càng hụt hơi trong cuộc đua doanh số.

Doanh số phân khúc SUV 7 chỗ trong quý 1/2026

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số phân khúc SUV 7 chỗ có sự phục hồi trong tháng 3 vừa qua, góp phần giúp lũy kế quý đầu năm 2026 khởi sắc. Dù lượng xe tiêu thụ có tăng nhưng người Việt chỉ tập trung vào mẫu xe thương hiệu Mỹ thay vì xe Nhật Bản.

Cụ thể, Ford Everest tiếp tục giữ vững ngôi vương với tổng cộng 3.580 xe bàn giao sau 3 tháng đầu năm. Riêng tháng 3, mẫu xe này ghi nhận kết quả ấn tượng với 1.443 xe đến tay người dùng. Việc sở hữu thiết kế hiện đại cùng hàng loạt công nghệ an toàn hỗ trợ lái đã giúp Everest chiếm thế thượng phong, biến phân khúc này thành sân chơi riêng.

Ford Everest tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV 7 chỗ trong quý đầu năm 2026

Ngược lại, các "tượng đài" xe Nhật đang rơi vào cảnh hụt hơi. Toyota Fortuner xếp thứ 2 nhưng doanh số chỉ đạt 434 xe trong quý 1/2026. Thậm chí trong tháng 3, mẫu xe này chỉ bàn giao 106 xe. Vị trí thứ 3 thuộc về Mitsubishi Pajero Sport khi chỉ bán được 81 xe sau 3 tháng, riêng tháng 3 vừa qua không bán được xe nào. Vị trí cuối bảng thuộc về Isuzu mu-X với doanh số khiêm tốn 59 xe trong cả quý, riêng tháng 3 chỉ có 3 xe rời đại lý. 

Kết quả này phản ánh sự phân hóa cực lớn trong gu chọn xe của người Việt hiện nay. Khách hàng ưu tiên giá trị trải nghiệm hơn là yếu tố thương hiệu. Nếu các đối thủ không sớm có sự thay đổi đột phá, Ford Everest dự kiến sẽ còn thống trị thị trường trong thời gian dài.

