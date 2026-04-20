SUV 7 chỗ: Doanh số Ford Everest gấp hơn 10 lần đối thủ

Sau giai đoạn chững lại do yếu tố mùa vụ, thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 3.2026 với những tín hiệu phục hồi rõ nét. Ở phân khúc SUV 7 chỗ, đà tăng trưởng thể hiện qua việc hầu hết mẫu xe ghi nhận doanh số cải thiện so với tháng liền trước, qua đó cho thấy sức mua đang dần hồi phục trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Theo số liệu bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng vừa qua, tổng lượng xe SUV 7 chỗ khung gầm rời (D-SUV) tiêu thụ trong nước đạt 1.565 xe, tăng 665 xe so với tháng trước đó. Đáng chú ý, mức tăng này không phân bổ đồng đều giữa các mẫu mã. Thay vào đó, phần lớn lượng xe bán ra lại tập trung vào Ford Everest.

Doanh số SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 3.2026 NGUỒN: VAMA

Cụ thể, thống kê từ VAMA cho thấy, trong tháng cuối quý 1/2026, riêng mẫu xe Ford đã ghi nhận doanh số 1.443 xe, tăng gần 700 xe so với tháng trước đó. Đây là mức tăng trưởng mạnh nếu đặt trong bối cảnh chung của thị trường, đồng thời giúp Everest tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu phân khúc.

Trong khi đó, Toyota Fortuner - mẫu xe từng nhiều năm giữ vai trò chủ lực ở phân khúc, trong tháng 3 vẫn ghi nhận lượng xe bán ra tương đối "ì ạch", chỉ đạt 106 xe. Dù đã có dấu hiệu phục hồi (tăng gần 50 xe so với tháng liền trước), song kết quả này vẫn khá khiêm tốn nếu so với giai đoạn trước đây, cũng như khi đặt cạnh mức tiêu thụ của đối thủ Ford Everest (gấp hơn 10 lần).

Ford Everest tiếp tục cho thấy sự áp đảo doanh số so với các đối thủ cạnh tranh ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm còn lại, tình hình nhìn chung cũng không có nhiều thay đổi, khi doanh số hai mẫu Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport vẫn ở mức thấp. Isuzu mu-X chỉ bán ra 16 xe trong tháng 3, tăng chỉ 3 xe so với tháng trước. Trong khi, Mitsubishi Pajero Sport sau khi bất ngờ đạt 81 xe trong tháng 2, lại quay về cảnh "trắng tay" trong tháng 3 khi các đại lý không thể bàn giao dù chỉ một xe đến tay khách hàng.

Nếu tính lũy kế quý 1/2026, cán cân cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ càng bộc lộ rõ sự chênh lệch; khi Ford Everest gần như áp đảo hoàn toàn. Cộng dồn 3 tháng, lượng xe Everest bán ra đạt gần 3.600 xe, chiếm đến hơn 86% thị phần toàn phân khúc. Trong khi đó, mẫu xe bám đuổi gần nhất là Toyota Fortuner lũy kế chỉ đạt hơn 400 xe, tức chưa bằng số lẻ của Ford Everest. Bộ đôi Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport càng bị bỏ xa hơn, khi doanh số lần lượt chỉ đạt 59 xe và 81 xe.

Phân khúc SUV 7 chỗ vẫn là sân chơi riêng của Ford Everest khi các mẫu xe bám đuổi ngày càng "hụt hơi" ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Diễn biến này phần nào phản ánh rõ thị hiếu lựa chọn xe SUV 7 chỗ của người tiêu dùng. Theo đó, mẫu xe có thiết kế hiện đại, trang bị phong phú và khả năng vận hành đa dụng đang chiếm ưu thế rõ rệt. Ngược lại, những mẫu mã chậm nâng cấp hoặc thiếu khác biệt ngày càng gặp khó trong việc thu hút khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh. Ngoài ra, chính sách bán hàng và khả năng duy trì nguồn cung của các hãng, đại lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả kinh doanh.