5 mẫu SUV giữ giá tốt nhất sau 5 năm sử dụng: Xe Nhật dẫn đầu

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, người tiêu dùng ô tô trên thế giới cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong việc chọn mua ô tô khi dần "ngó lơ" các dòng sedan truyền thống để chuyển sang lựa chọn các mẫu SUV. Ngoài kiểu dáng thiết kế, công nghệ tính năng, không gian nội thất hay vận hành… tỷ lệ khấu hao hay nói một cách dễ hiểu là khả năng giữ giá là yếu tố được nhiều khách hàng mua xe SUV quan tâm, đặc biệt là những ai dự định bán lại sau khoảng 5 - 7 năm sử dụng. Dù vậy, không phải ai cũng nắm rõ khả năng giữ giá của mỗi dòng xe. Chính vì vậy, dựa trên cơ sở khảo sát, phân tích hơn 950.000 xe ô tô đã qua sử dụng được ít nhất 5 năm, rao bán lại từ tháng 3.2025 đến 2.2026, mới đây công ty chuyên khảo sát thị trường, tư vấn mua xe iSeeCars vừa công bố danh sách 5 mẫu SUV giữ giá tốt nhất sau 5 năm sử dụng.

Toyota RAV4 gồm phiên bản động cơ đốt trong và bản hybrid là mẫu xe dẫn đầu về tỷ lệ giữ giá sau 5 năm đầu sử dụng Ảnh: Motor1

Đáng chú ý, cả 5 cái tên góp mặt trong danh sách này đều là các mẫu SUV mang thương hiệu Nhật Bản với tỷ lệ khấu hao chỉ từ 25,2 - 32,6%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của toàn thị trường ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ trong năm 2026 (41,8%).

Ông Karl Brauer, nhà phân tích kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars cho biết: "Xe SUV cỡ trung đã thay thế xe sedan trở thành dòng xe bán chạy nhất tại Mỹ trong những năm gần đây. Toyota RAV4, Honda HR-V và CR-V đáp ứng đa dạng nhiều nhu cầu của người dùng cùng mức giá rất hợp lý. Điều tương tự cũng đúng với Subaru Crosstrek và Forester. Đây cũng là yếu tố giúp tất cả các mẫu xe này giữ giá tốt trên thị trường ô tô đã qua sử dụng".

Honda HR-V đã qua sử dụng 5 năm mất giá khoảng 28,8%, tương đương 7.645 USD Ảnh: H.V.N

Trong số 5 mẫu SUV thương hiệu Nhật Bản góp mặt trong danh sách này. Toyota RAV4 gồm phiên bản động cơ đốt trong và bản hybrid là mẫu xe dẫn đầu về tỷ lệ giữ giá sau 5 năm đầu sử dụng. Đây cũng là một trong những mẫu SUV cỡ trung bán chạy nhất thị trường Mỹ những năm gần đây. Theo kết quả phân tích từ iSeeCars, mức khấu hao trung bình của Toyota RAV4 sau 5 năm sử dụng chỉ 25,2%, tương đương mức giảm khoảng 7.731 USD so với giá trị ban đầu. Kiểu dáng thể thao, mạnh mẽ, vận hành ổn định, bền bỉ… chính là những yếu tố giúp Toyota RAV4 tạo sức hút cũng như giữ giá tốt dù đã qua sử dụng.

Hai vị trí tiếp theo đều thuộc về các mẫu SUV của Honda với tỷ lệ mất giá sau 5 năm chưa tới 29%. Cụ thể, Honda HR-V khi bán lại sau 5 năm sử dụng chỉ mất giá khoảng 28,8%, tương đương 7.645 USD. Trong khi đó, Honda CR-V có tỷ lệ khấu hao cũng chỉ 28,9%, so với giá trị ban đầu, nếu bán lại sau 5 năm sử dụng giá trị của Honda CR-V chỉ giảm 8.946 USD. Cả hai mẫu xe này không chỉ nổi tiếng về sự ổn định, bền bỉ mà còn tiết kiệm nhiên liệu.

5 mẫu xe SUV giữ giá tốt nhất sau 5 năm sử dụng Ảnh: iSeeCars

Hai vị trí còn lại trong danh sách 5 mẫu SUV giữ giá tốt nhất sau 5 năm sử dụng do iSeeCars công bố thuộc về bộ đôi Subaru Crosstrek và Subaru Forester. Đây cũng là hai mẫu SUV hút khách nhất của hãng xe Nhật Bản trên thị trường xe mới nhờ thiết kế thực dụng, vận hành mạnh mẽ, linh hoạt trên nhiều dạng địa hình khác nhau. Subaru Crosstrek sau 5 năm sử dụng chỉ giảm giá trị khoảng 29,1% tương đương 7.867 USD; trong khi Subaru Forester có tỷ lệ khấu hao 32,6% tương đương 9.766 USD.

Trong danh sách 5 mẫu SUV giữ giá tốt nhất sau 5 năm sử dụng theo kết quả khảo sát, phân tích của iSeeCars, ngoại trừ Toyota RAV4, cả 4 cái tên còn lại đều đã được phân phối tại thị trường Việt Nam.