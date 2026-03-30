10 ô tô mất giá nhanh nhất sau 5 năm sử dụng: Đa phần xe sang

Hoàng Cường
Hoàng Cường
30/03/2026 15:19 GMT+7

Danh sách 10 ô tô mất giá nhanh nhất sau 5 năm sử dụng vừa được iSeeCars công bố đa phần là các mẫu xe sang, ô tô điện có mức khấu hao hơn 50% sau 5 năm sử dụng.

Cùng với bảng xếp hạng những mẫu ô tô giữ giá tốt nhất, Công ty chuyên khảo sát thị trường, tư vấn mua xe iSeeCars (có trụ sở tại Mỹ) cũng vừa công bố danh sách 10 ô tô mất giá nhanh nhất sau 5 năm sử dụng. Tương tự những năm trước, hầu hết các mẫu ô tô đã qua sử dụng 5 năm, mất giá nhanh nhất là các mẫu ô tô hạng sang và ô tô điện.

Ông Karl Brauer, nhà phân tích kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars cho biết: "Ô tô hạng sang mang đến sự kết hợp hấp dẫn giữa kiểu dáng sang trọng, vật liệu nội thất cao cấp và công nghệ ô tô hiện đại… nhưng nếu bạn mua xe mới và muốn giữ giá trị tối đa, bạn nên tránh hầu hết các mẫu xe hạng sang. Thị trường xe cũ đơn giản là không đánh giá cao những đặc điểm đó, điều này được chứng minh bằng tỷ lệ khấu hao của xe hạng sang".

10 ô tô trong danh sách mất giá nhanh nhất sau 5 năm sử dụng đa phần là xe sang

Tất cả 10 mẫu ô tô trong danh sách mất giá nhanh nhất sau 5 năm sử dụng theo kết quả khảo sát, phân tích của iSeeCars đều có tỷ lệ khấu hao 58,3 - 63,1%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình trong năm 2026 (41,8%).

Trong đó, mẫu xe điện Nissan LEAF có tỷ lệ mất giá cao nhất sau 5 năm sử dụng với tỷ lệ khấu hao lên tới 63,1%, tương đương với giá trị xe sụt giảm khoảng 17.743 USD so với giá trị ban đầu. Xếp ngay sau Nissan LEAF là mẫu SUV hạng sang - Infiniti QX80 có tỷ lệ mất giá khoảng 62,8% tương đương 52.631 USD.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về bộ đôi ô tô điện Volkswagen ID.4 và Tesla Model S. Trong đó, Volkswagen ID.4 xếp thứ 4 với tỷ lệ mất giá sau 5 năm lên tới 62,1%, tương đương 28.010 USD. Tesla Model S có tỷ lệ khấu hao thấp hơn mẫu xe mang thương hiệu Đức nhưng cũng ở mức 62%, tương đương 58.907 USD.

10 ô tô mất giá nhanh nhất sau 5 năm sử dụng

Nguồn: iSeeCars

Các mẫu xe xếp ở các vị trí 5, 6, và 7 đều có mất giá nhanh nhất sau 5 năm ở mức trên 61%, gồm Land Rover Range Rover (61,7%); BMW 7 Series (61,6%) và Tesla Model X (61,2%). Mẫu ô tô điện vừa gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm ngoái - Ford Mustang Mach-E cũng có tỷ lệ khấu hao lên tới 60,8%, tương đương 22.976 USD, qua đó xếp vị trí thứ 8. Hai vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về BMW 5-Series (59,5%) và Infiniti QX60 (58,3%).

Kết quả về tỷ lệ khấu hao vừa được iSeeCars công bố dựa trên cơ sở phân tích hơn 950.000 xe ô tô đã qua sử dụng được ít nhất 5 năm, rao bán lại từ tháng 3.2025 đến 2.2026. Theo đó, trung bình mỗi chiếc ô tô mất giá khoảng 41,8% sau 5 năm sử dụng, ít hơn so với năm ngoái (45,6%). Trong đó, ô tô điện có tỷ lệ khấu hao cao nhất, đồng nghĩa với việc mất giá nhanh hơn ô tô hybrid, xe động cơ đốt trong sau 5 năm sử dụng.

Giá ô tô điện đã qua sử dụng giảm 15%, xe Tesla mất giá nhiều nhất

Giá ô tô điện đã qua sử dụng giảm 15%, xe Tesla mất giá nhiều nhất

Giá bán trung bình mỗi chiếc ô tô điện đã qua sử dụng từ 1 - 5 năm tiếp tục giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi ô tô máy xăng, xe hybrid chỉ "rớt giá" khoảng 0,5% theo kết quả khảo sát mới nhất vừa được iSeeCars công bố.

