Xe hybrid sạc ngoài dưới 1 tỉ: 'Sân chơi' của xe Trung Quốc

Chí Tâm
04/05/2026 15:04 GMT+7

Từ năm 2025, ngày càng nhiều xe hybrid sạc ngoài, giá dưới 1 tỉ đồng của các thương hiệu ô tô Trung Quốc tung ra thị trường. Đây có thể là bước đi quan trọng để giúp các thương hiệu này bám trụ và phát triển tại Việt Nam.

Xe hybrid sạc ngoài (PHEV) vốn không phải khái niệm quá mới mẻ tại thị trường ô tô Việt Nam. Thực tế, công nghệ này đã xuất hiện từ vài năm trước trên các mẫu xe phổ thông như KIA Sorento PHEV hay dòng xe sang Volvo XC60 Recharge. Tuy nhiên, rào cản về giá bán khiến dòng xe này chưa thể tiếp cận số đông. 

KIA Sorento PHEV, một trong những mẫu xe đầu tiên ứng dụng công nghệ hybrid sạc ngoài tại Việt Nam

Hầu hết khách hàng chọn mua xe PHEV trước đó thường thuộc nhóm có điều kiện kinh tế, muốn tiên phong trải nghiệm các xu hướng công nghệ mới.

Khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường ô tô có nhiều biến động với làn sóng đổ bộ của hơn 10 thương hiệu đến từ Trung Quốc. Danh mục xe trải dài từ xe năng lượng mới đến các dòng xe truyền thống sử dụng động cơ đốt trong. Với vị thế "công xưởng" xe điện toàn cầu, các hãng xe Trung Quốc gia nhập thị trường Việt Nam với kỳ vọng chinh phục người dùng bằng thế mạnh công nghệ, mẫu mã.

Các thương hiệu xe Trung Quốc gặp khó khi phân phối xe điện tại Việt Nam

Thế nhưng, thực tế cho thấy thị trường ô tô Việt Nam không hề "dễ thở", thậm chí khá khắc nghiệt khiến một vài thương hiệu gần như mất dấu chỉ sau thời gian ngắn hiện diện.

Xét ở mảng xe điện, các hãng xe Trung Quốc như BYD, Wuling, Aion… dù gặt hái thành công tại quê nhà hay ở một số quốc gia khác nhưng lại gặp khó ở Việt Nam khi đối đầu với VinFast. Thương hiệu ô tô nội địa không chỉ mạnh về dải sản phẩm mà còn giữ lợi thế cạnh tranh cốt lõi là mạng lưới trạm sạc phủ khắp cả nước cùng các chính sách bán hàng hấp dẫn.

Do đó, việc cạnh tranh trực diện về xe thuần điện trở thành bài toán khó khăn, tiêu tốn nhiều ngân sách đối với các thương hiệu mới, nhất là tại một thị trường có quy mô vừa phải như Việt Nam.

Nhiều mẫu xe xăng Trung Quốc có giá cạnh tranh nhưng vẫn khó thuyết phục khách Việt

Ở mảng xe động cơ đốt trong, ô tô Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với các đối thủ từ Nhật Bản, Hàn Quốc - những "thế lực" đã có hàng chục năm bám rễ và chinh phục niềm tin khách hàng. Xe Trung Quốc gặp khó về khả năng tiếp cận, tính thanh khoản và mức độ trượt giá khi tâm lý người tiêu dùng vẫn còn nhiều ngờ vực về nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài câu chuyện chất lượng, kiểu bán hàng "mang con bỏ chợ" của một số nhà phân phối xe Trung Quốc trước đây cũng để lại ấn tượng xấu cho khách hàng. Hệ quả là dù có giá bán cạnh tranh và tiện nghi ngập tràn, nhiều mẫu xe Trung Quốc vẫn chưa thể hái được "quả ngọt" sau khoảng 2 năm hiện diện.

Ô tô PHEV: Cứu cánh của các hãng xe Trung Quốc

Khi thị trường khắc nghiệt, nhiều "gọng kìm" bó buộc, việc thay đổi là điều tất yếu để tồn tại. Một số thương hiệu ô tô Trung Quốc bắt đầu chuyển hướng, tập trung vào xe hybrid sạc ngoài. Đây được xem là nước cờ tự giải vây, phù hợp với xu hướng xanh hóa và các chính sách hỗ trợ hiện hành của Chính phủ.

Sealion 6 góp phần lớn tăng trưởng doanh số BYD tại Việt Nam

Từ năm 2025, thị trường chứng kiến sự xuất hiện của các mẫu xe PHEV Trung Quốc, đặc biệt ở nhóm xe crossover cỡ trung. Đáng chú ý, các mẫu xe này đều định giá dưới 1 tỉ đồng - con số chưa từng có đối với các mẫu mã cùng phân khúc của nhiều hãng xe Hàn Quốc hay Nhật Bản tại Việt Nam.

Mở màn có Jaecoo J7 PHEV với giá 999 triệu đồng vào tháng 1.2025. Chỉ 3 tháng sau, BYD Việt Nam tung ra mẫu Sealion 6 PHEV với giá từ 839 triệu đồng. Gần đây nhất, Geely tham gia cuộc đua với mẫu EX5 EM-i có giá từ 789 triệu đồng. Mức giá này không chỉ thấp hơn các đối thủ trực tiếp mà còn ngang ngửa với một số mẫu xe ở phân khúc thấp hơn, tạo ra sức hút đối với nhóm khách hàng thực dụng.

Xe gầm cao Geely EX5 EM-i ứng dụng công nghệ PHEV hiện có giá thấp nhất thị trường Việt Nam

Có thể nói, phân khúc xe hybrid sạc ngoài phổ thông dưới 1 tỉ đồng hiện đang trở thành "sân chơi" riêng của các hãng xe Trung Quốc. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc "bình dân hóa" công nghệ PHEV tại Việt Nam so với thời điểm 3 - 5 năm trước. Đối với nhóm khách hàng trẻ, yêu công nghệ và đề cao tính kinh tế, một chiếc PHEV giá dưới 1 tỉ đồng là lựa chọn đáng cân nhắc để trải nghiệm.

Dù vẫn còn đó những nghi ngại về tính thanh khoản và độ bền sau thời gian dài sử dụng nhưng với chiến lược sản phẩm đa dạng cùng giá bán cạnh tranh, các hãng xe Trung Quốc đang biến PHEV thành một phân khúc riêng biệt để bén rễ và tồn tại ở thị trường Việt Nam.

