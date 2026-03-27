Bộ đôi SUV Geely EX2, EX5 gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 459 triệu

Sau thời gian thăm dò thị trường và phân phối 3 mẫu xe chủ đạo, nhà phân phối Tasco Auto tung ra thị trường Việt Nam bộ đôi Geely EX2 và EX5 EM-i. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng dải sản phẩm, cải thiện dấu ấn của Geely sau giai đoạn đầu chưa tạo nhiều tiếng vang với mẫu xe Coolray, Monjaro và EX5 thuần điện.

Bộ đôi Geely EX2 và EX5 EM-i hướng tới nhóm khách hàng trẻ, hiện đại, thích công nghệ

Theo nhận định của một số chuyên gia, cách định giá lần này của Geely được đánh giá khá thực tế, "gần gũi" hơn với đại đa số khách Việt. Mức giá hấp dẫn này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ rào cản tâm lý đối với xe Trung Quốc, giúp gia tăng lực cạnh tranh.

Geely EX2: SUV nhỏ gọn nhưng hiện đại

Định vị ở phân khúc SUV đô thị hạng A, Geely EX2 gia nhập thị trường Việt Nam với hai phiên bản Pro và Max, đi kèm mức giá 459 - 499 triệu đồng. Xét trong phân khúc, mẫu xe này có giá công bố khá cạnh tranh, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, cần phương tiện nhỏ gọn, cá tính, linh hoạt để di chuyển trong đô thị.

Geely EX2 phân phối tại Việt Nam hai phiên bản, có giá từ 459 triệu đồng

Về tổng thể, Geely EX2 gây ấn tượng bởi nhiều đường nét bo cong, mềm mại, không có nhiều chi tiết cắt xẻ, nhấn nhá. Dù cả hai phiên bản đều trang bị cụm đèn pha LED phía trước và đèn hậu LED nhưng ở bản Max có thêm tính năng cảm biến đèn tự động; gương chiếu hậu tích hợp sấy, chỉnh điện; mâm xe kích thước 16 inch. Trong khi đó, bản Pro tiêu chuẩn cắt bỏ các tính năng trên, chỉ sử dụng bộ mâm kích thước 15 inch.

Không gian nội thất Geely EX2 gây ấn tượng với thiết kế tối giản, sở hữu màn hình trung tâm kích thước lên tới 14,6 inch, bảng đồng hồ điện tử sau vô-lăng 8,8 inch, ghế ngồi bọc da và ghế lái chỉnh điện (trên phiên bản Max). Ngoài ra, xe còn có cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau, một trang bị đáng giá và được số đông người Việt ưa chuộng.

Nội thất Geely EX2 nổi bật với màn hình trung tâm kích thước lớn

Geely trang bị cho EX2 bộ pin dung lượng 39,4 kWh, có phạm vi hoạt động 395 km mỗi lần sạc đầy pin. Xe sử dụng mô-tơ điện đặt ở trục sau, công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm.

Dù định giá thấp, Geely EX2 vẫn sở hữu gói công nghệ an toàn ADAS với loạt tính năng như điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp. Tuy nhiên, các tính năng trong gói ADAS chỉ có trên bản cao cấp nhất.

Geely EX5 EM-i: Di chuyển hơn 1.800 km sau khi sạc đầy pin, đổ xăng đầy bình

Nếu như đàn em Geely EX2 tập trung vào sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị thì đàn anh Geely EX5 EM-i (PHEV - Plug-in Hybrid) hướng đến nhóm khách hàng đề cao quãng đường di chuyển.

Geely EX5 EM-i tung ra thị trường Việt Nam 3 phiên bản, giá cao nhất 969 triệu đồng

Trước đó, Geely đã mang mẫu EX5 thuần điện về Việt Nam vào tháng 7.2025 nhưng mẫu xe này chưa tạo được dấu ấn. Do đó, việc phân phối Geely EX5 PHEV dường như là lựa chọn tối ưu hơn, tương tự hướng đi của hai đối thủ đồng hương BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 PHEV.

Tasco Auto phân phối Geely EX5 EM-i với 3 phiên bản Pro, Max và Ultra, đi kèm mức giá lần lượt 789 triệu, 909 triệu và 969 triệu đồng. So với đối thủ cùng phân khúc, bản cao cấp nhất của Geely EX5 PHEV cao hơn BYD Sealion 6 Dymanic 70 triệu đồng (giá công bố 899 triệu đồng) và ngang ngửa mức giá 969 triệu đồng của Jaecoo J7 PHEV.

Trước Geely EX5 EM-i, Tasco Auto đã trình làng Việt Nam Geely EX5 thuần điện

Thiết kế của Geely EX5 EM-i đi theo ngôn ngữ tối giản, hiện đại với những đường nét mượt mà, dải đèn LED mỏng và cụm đèn pha đặt thấp. Cả ba phiên bản của mẫu xe này đều trang bị bộ mâm đồng kích thước 18 inch. Không gian nội thất xe khá sang trọng với phối màu nâu, đen xám. Điểm nhấn chính nằm ở màn hình trung tâm 15,4 inch và có thêm kính HUD 13,8 inch cho người lái.

Đáng chú ý, Geely EX5 EM-i sử dụng hệ động lực Plug-in Hybrid với động cơ xăng 1.5 lít kết hợp cùng mô-tơ điện, cho tổng công suất đạt 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 262 Nm. Khi đổ đầy nhiên liệu, sạc đầy bộ pin dung lượng 18,4 kWh, mẫu xe này có thể di chuyển hơn 1.800 km; khả năng di chuyển thuần điện đạt khoảng 228 km, theo công bố từ hãng.

Geely EX5 EM-i có phạm vi hoạt động hơn 1.800 km nếu đổ đầy xăng, sạc đầy điện

Dù phân khúc mà Geely EX2 (SUV đô thị hạng A) và EX5 EM-i (crossover cỡ trung) tham gia đang khá cạnh tranh với nhiều đối thủ "nặng ký" nhưng sự góp mặt của bộ đôi xe năng lượng này cho thấy rõ tham vọng của Geely hướng đến chiếm lĩnh thị phần xe xanh bằng chiến lược sản phẩm đa dạng và mức giá dễ tiếp cận người Việt.