Tình huống giao thông gây bức xúc này diễn ra vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 11.5.2026 trên đường song hành với quốc lộ 5B, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Theo hình ảnh và thông tin ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô con, thời điểm nói trên, xe này đang lưu thông từ đường Cọ Xanh 1. Khi vừa rẽ vào đường song hành quốc lộ 5B, tài xế một phen giật mình vì phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một xe khác màu đen, mang biển kiểm soát 29E-063.02 đang chạy ngược chiều, hướng thẳng về phía ô tô gắn camera hành trình.

Tài xế lái ô tô chạy ngược chiều, còn ngang nhiên chặn đầu dằn mặt xe khác

Đáng nói, dù chạy sai luật nhưng khi phát hiện xe ở hướng ngược lại, tài xế ô tô con màu đen nói trên vẫn không chịu nhường đường, trở về đúng làn. Thay vào đó, người này còn ngang nhiên dừng xe, chặn đầu ô tô gắn camera hành trình để dằn mặt. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến vô cùng bất bình.

Tăng mức phạt với hành vi lái ô tô chạy ngược chiều Nghị định 168/2024/NĐ-CP áp dụng từ 1.1.2025 quy định: Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" (điểm d, khoản 9, điều 6), trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



