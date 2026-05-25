Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Tài xế bị phạt 13 triệu đồng vì dừng xe không đặt cảnh báo trên cao tốc

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
25/05/2026 12:36 GMT+7

Chiếc xe tải gặp sự cố kỹ thuật buộc phải dừng trên cao tốc, tuy nhiên tài xế chỉ bật đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard), không đặt cảnh báo theo quy định.

Vụ việc được xác định xảy ra vào 11 giờ 58 phút ngày 22.5.2026 trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ).

Theo thông tin từ Cục CSGT, thời điểm nói trên, tài xế Nguyễn V.H. (SN 1969, trú tại phường Thuận An, TP.HCM) điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 61H-094.XX dừng xe tại Km12+200 do gặp sự cố kỹ thuật trên một phần làn đường xe chạy trên cao tốc. Đáng nói, tài xế này chỉ bật đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard), nhưng không đặt cảnh báo theo quy định.

Tài xế bị phạt 13 triệu đồng vì dừng xe không đặt cảnh báo trên cao tốc - VIDEO: CỤC CSGT

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục CSGT sau đó đã làm việc và xử lý trường hợp vi phạm này. Căn cứ điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc không đặt biển cảnh báo cách đuôi xe tối thiểu 150 m khi dừng, đỗ xe chiếm một phần làn đường xe chạy trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng. Ngoài ra, lỗi này còn bị trừ 6 điểm GPLX theo điểm c, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, trên đường cao tốc, các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, việc dừng xe khẩn cấp nhưng không đặt cảnh báo từ xa rất dễ dẫn đến va chạm liên hoàn, đặc biệt vào thời điểm tầm nhìn hạn chế hoặc phương tiện phía sau không kịp xử lý tình huống. Do đó, khi phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, tài xế phải nhanh chóng bật đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt biển hoặc vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 mét; di chuyển người và phương tiện đến vị trí an toàn nếu có thể. Lưu ý, tuyệt đối không chủ quan vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 đã quy định khá chi tiết về trường hợp dừng, đỗ xe khẩn cấp trên cao tốc. Căn cứ khoản 2, điều 25, luật này quy định khi dừng xe, đỗ xe trong tình huống khẩn cấp trên đường cao tốc, người lái xe phải thực hiện ngay các biện pháp báo hiệu phù hợp.

Trường hợp bắt buộc phải đặt biển cảnh báo với khoảng cách 150 m xảy ra khi xe gặp sự cố nhưng không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp. Con số 150 m được tính toán dựa trên quãng đường phanh an toàn và thời gian phản ứng của các tài xế khác khi di chuyển ở dải tốc độ từ 90 - 120 km/giờ (tốc độ tối đa trên cao tốc hiện nay). Sau khi đặt biển, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng CSGT trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc để được hỗ trợ phân luồng.


Tin liên quan

Kinh hoàng ô tô quay đầu trên cao tốc trong đêm, phạt tài xế 35 triệu đồng

Kinh hoàng ô tô quay đầu trên cao tốc trong đêm, phạt tài xế 35 triệu đồng

Giữa đêm tối hạn chế tầm nhìn, ngay khu vực cao tốc không có đèn đường và dải phân cách cứng, tài xế vẫn liều lĩnh lái ô tô quay đầu; suýt gây tai nạn nghiêm trọng.

Ô tô dùng biển số giả còn chạy ẩu, phạt tài xế và chủ xe 51 triệu

Bức xúc tài xế ngang nhiên dừng đỗ ô tô giữa đường, mặc kệ các xe khác

Khám phá thêm chủ đề

tài xế tài xế xe tải cao tốc dừng xe trên cao tốc không đặt cảnh báo lái xe trên cao tốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận