Tài xế bị phạt 13 triệu đồng vì dừng xe không đặt cảnh báo trên cao tốc

Vụ việc được xác định xảy ra vào 11 giờ 58 phút ngày 22.5.2026 trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ).

Theo thông tin từ Cục CSGT, thời điểm nói trên, tài xế Nguyễn V.H. (SN 1969, trú tại phường Thuận An, TP.HCM) điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 61H-094.XX dừng xe tại Km12+200 do gặp sự cố kỹ thuật trên một phần làn đường xe chạy trên cao tốc. Đáng nói, tài xế này chỉ bật đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard), nhưng không đặt cảnh báo theo quy định.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục CSGT sau đó đã làm việc và xử lý trường hợp vi phạm này. Căn cứ điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc không đặt biển cảnh báo cách đuôi xe tối thiểu 150 m khi dừng, đỗ xe chiếm một phần làn đường xe chạy trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng. Ngoài ra, lỗi này còn bị trừ 6 điểm GPLX theo điểm c, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, trên đường cao tốc, các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, việc dừng xe khẩn cấp nhưng không đặt cảnh báo từ xa rất dễ dẫn đến va chạm liên hoàn, đặc biệt vào thời điểm tầm nhìn hạn chế hoặc phương tiện phía sau không kịp xử lý tình huống. Do đó, khi phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, tài xế phải nhanh chóng bật đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt biển hoặc vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 mét; di chuyển người và phương tiện đến vị trí an toàn nếu có thể. Lưu ý, tuyệt đối không chủ quan vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 đã quy định khá chi tiết về trường hợp dừng, đỗ xe khẩn cấp trên cao tốc. Căn cứ khoản 2, điều 25, luật này quy định khi dừng xe, đỗ xe trong tình huống khẩn cấp trên đường cao tốc, người lái xe phải thực hiện ngay các biện pháp báo hiệu phù hợp. Trường hợp bắt buộc phải đặt biển cảnh báo với khoảng cách 150 m xảy ra khi xe gặp sự cố nhưng không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp. Con số 150 m được tính toán dựa trên quãng đường phanh an toàn và thời gian phản ứng của các tài xế khác khi di chuyển ở dải tốc độ từ 90 - 120 km/giờ (tốc độ tối đa trên cao tốc hiện nay). Sau khi đặt biển, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng CSGT trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc để được hỗ trợ phân luồng.



