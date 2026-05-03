Lật xe ô tô tải dưới chân đèo Violak, 2 người tử vong trong đêm

Sáng nay 3.5, đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông lật xe ô tô tải khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn dưới chân đèo Violak (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 tối qua 2.5, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về vụ lật xe ô tô tải biển số 47H-010.39 xảy ra tại Km58+700, khu vực chân đèo Violak (xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi) trên quốc lộ 24.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, song chưa xác định được ai là người điều khiển phương tiện.

Lực lượng chức năng dùng xe cẩu phương tiện bị lật lên đường ẢNH: H.P

Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ gồm ông Lê Đình Thọ (46 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) và một người tên Minh (chưa rõ nhân thân). Người còn lại là Nguyễn Hồng Nam (34 tuổi, ở Đắk Lắk) bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.