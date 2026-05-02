Tay đua bị mất lái tử vong tại Cần Thơ, Ban tổ chức và trọng tài đến gia đình chia buồn

Ngày 2.5, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết, từ hôm qua (1.5), Ban tổ chức cùng lực lượng trọng tài đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu ở tỉnh Lâm Đồng (trước đây là tỉnh Bình Thuận).

Đinh Hoàng Quốc Hiếu là tay đua gặp sự cố mất lái dẫn đến tử vong khi tham gia chặng 2 giải đua mô tô sân tròn tranh cúp vô địch quốc gia 2026 trên SVĐ Cần Thơ vào chiều 30.4 vừa qua.

Tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu gặp tai nạn tử vong khi tham gia giải đua xe mô tô ở Cần Thơ Ảnh: Trung Phạm

Theo vị lãnh đạo này, ban tổ chức cũng đã có hỗ trợ đối với gia đình tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu. Đây là sự cố ngoài ý muốn, vì công tác đảm bảo an toàn, theo thông tin từ Ban tổ chức, là đã triển khai đầy đủ cho đường đua. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tay đua không may gặp sự cố kỹ thuật khi điều khiển xe ở tốc độ cao, dẫn đến mất lái.

Đinh Hoàng Quốc Hiếu sinh ngày 18.12.1997, là thành viên CLB Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team. Tại giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026, tay đua này tranh tài ở nội dung mô tô Yamaha Exciter 150cc.

Sự ra đi của tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu (bên phải) để lại tiếc thương lớn với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng mô tô Việt Nam Ảnh: Trung Phạm

Theo báo cáo từ đơn vị tổ chức, trong lúc đang thi đấu ở vòng chạy thứ 10 (vòng cuối) của vòng chung kết, Hiếu đang điều khiển xe tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố mất lái. Hậu quả làm xe lật nhào, tay đua văng khỏi phương tiện và va đập rất mạnh xuống mặt đường đua.

Ngay lập tức, tổ y tế và cứu hộ trực chiến của ban tổ chức đã tiếp cận hiện trường. Nhận thấy nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đội ngũ y tế đã thực hiện sơ cứu khẩn cấp, cố định vùng cổ và sử dụng xe cứu thương chuyên dụng chuyển nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ để cấp cứu.

Tay đua trẻ tử vong sau sự cố mất lái ở giải đua mô tô ở Cần Thơ

Sau khi nhập viện, nạn nhân được đưa thẳng vào phòng hồi sức tích cực. Qua quá trình thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chụp chiếu cận lâm sàng, các bác sĩ điều trị đã đưa ra chẩn đoán nạn nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng bao gồm gãy cột sống cổ và chấn thương sọ não.

Mặc dù đã được đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cứu chữa và áp dụng các biện pháp y tế cao nhất, nhưng do tình trạng thương tích quá nặng, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu đã tử vong tại bệnh viện lúc 0 giờ 40 phút ngày 1.5.