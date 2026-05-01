Theo báo cáo từ BTC, sự việc xảy ra trong ngày 30.4 khi các tay đua bước vào vòng chung kết. Ở vòng chạy thứ 10 - cũng là vòng cuối, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu (sinh năm 1997) gặp sự cố khi điều khiển xe vào khúc cua số 3. Cú mất lái khiến xe lật, tay đua bị văng ra ngoài và va đập mạnh xuống mặt đường với tốc độ cao. Dù khu vực thi đấu đã được bố trí đầy đủ các hệ thống an toàn như rào chắn phao hơi, bao trấu giảm chấn, cùng việc tay đua được trang bị đồ bảo hộ và nón bảo hiểm, nhưng lực va chạm quá lớn vẫn gây chấn thương nghiêm trọng.

Tay đua trẻ tử vong sau sự cố mất lái ở giải đua mô tô ở Cần Thơ

Ngay sau tai nạn, lực lượng y tế và cứu hộ có mặt tại hiện trường, tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi chuyển nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ xác định tay đua bị đa chấn thương nặng, bao gồm gãy cột sống cổ và chấn thương sọ não. Dù được tích cực cứu chữa, anh đã không qua khỏi và tử vong vào 0 giờ 40 phút ngày 1.5.2026. Đinh Hoàng Quốc Hiếu là thành viên CLB Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team, thi đấu ở nội dung mô tô Yamaha Exciter 150cc tại giải năm nay. Sự ra đi của tay đua trẻ để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè và cộng đồng mô tô Việt Nam.