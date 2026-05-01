Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
FIFA khẳng định Iran vẫn thi đấu World Cup 2026 tại Mỹ, ông Trump lên tiếng
Video Thể thao

FIFA khẳng định Iran vẫn thi đấu World Cup 2026 tại Mỹ, ông Trump lên tiếng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
01/05/2026 08:22 GMT+7

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận đội tuyển Iran sẽ thi đấu tại Mỹ ở World Cup 2026, giữa bối cảnh nhiều tranh cãi liên quan đến an ninh, chính trị và vấn đề nhập cảnh.

Theo Reuters, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định đội tuyển Iran chắc chắn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 và thi đấu các trận trên đất Mỹ theo lịch đã công bố, bất chấp những lo ngại liên quan đến tình hình địa chính trị.

Phát biểu tại Đại hội FIFA lần thứ 76 diễn ra ở Vancouver (Canada) ngày 30.4.2026, ông Infantino nhấn mạnh: “Iran chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026 và sẽ thi đấu tại Mỹ. Lý do rất đơn giản: Chúng ta cần đoàn kết. Đó là trách nhiệm của tôi và của tất cả chúng ta”.

FIFA khẳng định Iran vẫn thi đấu World Cup 2026 tại Mỹ, ông Trump lên tiếng

Trong diễn biến liên quan, theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bày tỏ quan điểm về việc Iran tham dự World Cup. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông nói: “Nếu ông Gianni đã nói vậy, tôi đồng ý. Hãy để họ thi đấu”. Quan điểm này cho thấy phía Mỹ không có ý định cản trở việc Iran góp mặt tại giải đấu, dù vẫn duy trì các điều kiện kiểm soát nhập cảnh.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Đội sẽ đá trận mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15.6. Trong thời gian diễn ra giải, Iran dự kiến đóng quân tại Tucson (bang Arizona).

Việc Iran vẫn góp mặt tại World Cup 2026, bất chấp những rào cản về chính trị, ngoại giao và an ninh, cho thấy nỗ lực của FIFA trong việc duy trì tính toàn cầu của giải đấu. Tuy nhiên, những diễn biến liên quan cũng cho thấy World Cup lần này không chỉ là sân chơi bóng đá, mà còn chịu tác động đáng kể từ bối cảnh quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển Iran Tổng thống Trump chủ tịch FIFA World Cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận