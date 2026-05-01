Theo Reuters, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định đội tuyển Iran chắc chắn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 và thi đấu các trận trên đất Mỹ theo lịch đã công bố, bất chấp những lo ngại liên quan đến tình hình địa chính trị.

Phát biểu tại Đại hội FIFA lần thứ 76 diễn ra ở Vancouver (Canada) ngày 30.4.2026, ông Infantino nhấn mạnh: “Iran chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026 và sẽ thi đấu tại Mỹ. Lý do rất đơn giản: Chúng ta cần đoàn kết. Đó là trách nhiệm của tôi và của tất cả chúng ta”.

FIFA khẳng định Iran vẫn thi đấu World Cup 2026 tại Mỹ, ông Trump lên tiếng

Trong diễn biến liên quan, theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bày tỏ quan điểm về việc Iran tham dự World Cup. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông nói: “Nếu ông Gianni đã nói vậy, tôi đồng ý. Hãy để họ thi đấu”. Quan điểm này cho thấy phía Mỹ không có ý định cản trở việc Iran góp mặt tại giải đấu, dù vẫn duy trì các điều kiện kiểm soát nhập cảnh.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Đội sẽ đá trận mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15.6. Trong thời gian diễn ra giải, Iran dự kiến đóng quân tại Tucson (bang Arizona).

Việc Iran vẫn góp mặt tại World Cup 2026, bất chấp những rào cản về chính trị, ngoại giao và an ninh, cho thấy nỗ lực của FIFA trong việc duy trì tính toàn cầu của giải đấu. Tuy nhiên, những diễn biến liên quan cũng cho thấy World Cup lần này không chỉ là sân chơi bóng đá, mà còn chịu tác động đáng kể từ bối cảnh quốc tế.