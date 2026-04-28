Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026:

Cú đẩy xe đẳng cấp mang về chiến thắng ngoạn mục cho tay đua người New Zealand

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
28/04/2026 12:56 GMT+7

Tay đua người New Zealand Patrick Patterson (CLB 620 Nông nghiệp Vĩnh Long) giành chiến thắng ngoạn mục ở chặng 23 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra hôm nay.

Thêm chiến thắng ấn tượng của tay đua người New Zealand Patrick Patterson

Chặng 23 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 có lộ trình thi đấu từ phường Cái Khế (Cần Thơ) đến phường Mỹ Tho (Đồng Tháp) dài 114 km với chiến thắng đầy ấn tượng của tay đua người New Zealand Patrick Patterson.

Các tay đua cạnh tranh quyết liệt ở chặng 23 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 từ TP.Cần Thơ về Mỹ Tho

ẢNH: KHẢ HÒA

Rất nhiều cuộc tấn công tách tốp được các tay đua đội Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Công an TP.HCM thực hiện với các ngòi nổ của Janssen, Nguyễn Tấn Hoài, Trịnh Đức Tâm... Tuy nhiên các cuộc tấn công đều bất thành bởi 2 ê kíp TP.HCM, Đồng Nai kéo đoàn đông rượt đuổi thành công nhằm bảo vệ các danh hiệu đang nắm giữ.

Nguyễn Tấn Hoài (đội Công an TP.HCM) có chặng đấu nỗ lực nhưng bị các đối thủ bắt kịp khi còn cách đích 3 km

ẢNH: KHẢ HÒA

Cách đích 10 km, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Công an TP.HCM) có màn solo táo bạo. Tuy nhiên nỗ lực của tay đua quê Đồng Tháp cũng bất thành bởi bị tốp đông bắt kịp khi còn cách đích 3 km. Lúc này đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động dàn đội hình lên phía trên, kéo cả đoàn đua về đích nhằm giúp chân nước rút số 1 của đội mình là Patrick Patterson cạnh tranh chiến thắng chặng.

Các tay đua mạnh cạnh tranh nước rút "nghẹt thở" ở đích chặng 22 tại Mỹ Tho

ẢNH: KHẢ HÒA

Tại đích đến ở Mỹ Tho, người hâm mộ được chứng kiến màn cạnh tranh nước rút "nghẹt thở". Ngoại binh người Nga thi đấu cho đội Thanh Hóa Anton Popov có được vị trí thuận lợi để tung ra cú nước rút mạnh mẽ. Tưởng chừng chiến thắng đã trong tay Popov thì Patrick Patterson từ phía sau lao lên như mũi tên rồi thực hiện kỹ thuật đẩy xe đẳng cấp, vượt qua đối thủ trong gang tấc. Đây là chiến thắng chặng thứ hai liên tiếp của Patrick Patterson cũng là lần thứ 5 tay đua này cán đích đầu tiên ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, bằng với số lần thắng chặng của tay đua giữ áo xanh - vua nước rút Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai).

Tay đua người New Zealand Patrick Patterson ăn mừng chiến thắng chặng trong gang tấc

ẢNH: KHẢ HÒA

Patrick Patterson chia sẻ sau khi về đích: "Tôi rất vui khi có được chiến thắng hôm nay bởi tôi tưởng mình đã thua đối thủ phía trước là Anton Popov. Anh ta là chân nước rút cừ khôi khi nằm trong tốp 3 cạnh tranh danh hiệu áo xanh - vua nước rút. Khi còn 200 m cuối, tôi nhìn thấy động thái tấn công của Popov và anh ta có vị trí thuận lợi. Rất may mắn tôi cũng kịp tung ra nước rút kịp thời để vươn lên giành chiến thắng".

Phạm Lê Xuân Lộc (phải) bảo vệ thành công danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất

ẢNH: KHẢ HÒA

Các tay đua cạnh tranh đều về ở tốp đầu tại chặng 23 nên các danh hiệu ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM không thay đổi. Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ danh hiệu áo xanh - vua nước rút. TP.HCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất sau 23 chặng

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai (29.4), các tay đua tranh tài chặng 24 cũng là chặng đua áp chót của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM với lộ trình từ phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) đến phường Tây Ninh (Tây Ninh), cự ly thi đấu 146 km.


Tin liên quan

Tay đua New Zealand của đội Vĩnh Long giành chiến thắng trên đất Tây Đô ở Cúp truyền hình TP.HCM

Tay đua New Zealand của đội Vĩnh Long giành chiến thắng trên đất Tây Đô ở Cúp truyền hình TP.HCM

Tay đua người New Zealand, Patrick Patterson giúp đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long giành chiến thắng chặng 22 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026.

Tay đua Hà Nội Đặng Thành Được lập kỳ tích ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Tay đua Thụy Sĩ solo ấn tượng, giành chiến thắng chặng Cúp xe đạp truyền hình

Khám phá thêm chủ đề

Tay đua người New Zealand Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 chiến thắng ngoạn mục cho tay đua người New Zealand Áo vàng
