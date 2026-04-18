Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Tay đua Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng, xứng danh vua nước rút Cúp truyền hình

Hoàng Quỳnh
18/04/2026 12:45 GMT+7

Tay đua người Belarus, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) có chiến thắng chặng lần thứ 5 ở Cúp xe đạp truyền hình TPHCM - Tôn Đông Á 2026, xứng danh vua nước rút.

Ấn tượng vua nước rút Marchuk Dzianis

Hôm nay (18.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra chặng 14 từ phường Quy Nhơn (Gia Lai) về phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) dài 94 km. Chặng đua chứng kiến phong độ cao của tay đua người Belarus Marchuk Dzianis khi giành chiến thắng ở điểm rút giải thưởng dọc đường lẫn chiến thắng chặng.

Tay đua Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng, xứng danh vua nước rút Cúp truyền hình- Ảnh 1.

Các tay đua chinh phục nhiều con dốc ở chặng 14 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa

ẢNH: KHẢ HÒA

Đường đua từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa không dài nhưng có nhiều con dốc dài, là cơ hội để các tay đua tấn công tách tốp với mục tiêu đánh chiếm các danh hiệu. Cũng vì thế đội TP.HCM New Group, TP.HCM Vinama phải vất vả để bảo vệ danh hiệu áo vàng cho tay đua Yarash Uladzislau cùng ngôi nhất đồng đội.

Tay đua Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng, xứng danh vua nước rút Cúp truyền hình- Ảnh 2.

Đội TP.HCM New Group, TP.HCM Vinama dàn đội hình bảo vệ áo vàng cho tay đua Yarash Uladzislau

ẢNH: KHẢ HÒA

Bộ đôi ngoại binh Pawel Szostka (Quân khu 7) và Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) tách tốp thành công, chia nhau vị trí nhất, nhì ở điểm rút giải thưởng dọc đường đầu tiên ở dốc Găng (phường Sông Cầu, Đắk Lắk). Tuy nhiên sau đó 2 tay đua này bị đoàn đông của áo vàng Yarash Uladzislau bắt kịp. Ở điểm giải thưởng dọc đường thứ hai, Marchuk Dzianis là người chiến thắng sau cú nước rút mạnh mẽ, đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu áo xanh là Patrick Patterson.

Tay đua Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng, xứng danh vua nước rút Cúp truyền hình- Ảnh 3.

Marchuk Dzianis (trái) về nhất ở giải thưởng dọc đường thứ hai tại chặng 14

ẢNH: KHẢ HÒA

Tay đua Đặng Thành Được (Hà Nội) nỗ lực một mình bứt phá tìm kiếm chiến thắng ở đích tại Tuy Hòa. Tuy nhiên đoàn đông của áo vàng Yarash Uladzislau rượt đuổi thành công trong đoạn cuối. Với mục tiêu đưa chân nước rút số 1 của đội là Patrick Patterson về cạnh tranh chiến thắng chặng, các tay đua đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động làm "đầu máy kéo". Tuy nhiên Marchuk Dzianis khéo léo đeo bám trước khi tung ra cú nước rút mạnh mẽ sở trường, cán đích đầu tiên, giành chiến thắng trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ tại Tuy Hòa. Đây là chiến thắng chặng lần thứ 5 của tay đua người Belarus ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, giúp anh giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút.

Tay đua Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng, xứng danh vua nước rút Cúp truyền hình- Ảnh 4.

Tay đua người Belarus Marchuk Dzianis giành chiến thắng chặng tại Tuy Hòa, giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

ẢNH: KHẢ HÒA

Nỗ lực của Patrick Patterson chỉ giúp anh về đích hạng nhì, tiếp tục đeo bám Marchuk Dzianis trong cuộc đua áo xanh - vua nước rút. Trong khi đó trong ngày thi đấu đầy nỗ lực, Nguyễn Tấn Hoài (đội Công an TP.HCM) về đích hạng ba, là tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất chặng 14 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Tay đua Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng, xứng danh vua nước rút Cúp truyền hình- Ảnh 5.

Marchuk Dzianis khẳng định sức mạnh nước rút với 5 lần thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Đoàn đua về đích chung tốp đông nên các danh hiệu sau 14 chặng không thay đổi khi Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) áo cam, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) áo trắng.

Tay đua Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng, xứng danh vua nước rút Cúp truyền hình- Ảnh 6.

Yarash Uladzislau bảo vệ thành công áo vàng sau 14 chặng

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai (19.4) diễn ra chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Tuy Hòa (Đắk Lắk ) về Nha Trang (Khánh Hòa) có cự ly thi đấu 124 km. Ở chặng đua này các tay đua chinh phục đèo Cả có tính điểm áo chấm đỏ - vua leo núi. Ở danh hiệu này 3 tay đua cạnh tranh là Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai, 15 điểm), Mugisha Moise (TP.HCM Vinama, 15 điểm) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7, 12 điểm).

Tay đua Việt kiều Pháp bất ngờ thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Tay đua Việt kiều Pháp, Trần Clement Em (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) bất ngờ giành chiến thắng chặng 13 vòng đua phường Quy Nhơn (Gia Lai) tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Vua nước rút Tay đua Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng vua nước rút Cúp truyền hình Áo xanh - vua nước rút
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận