Tay đua Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng, xứng danh vua nước rút Cúp truyền hình

Ấn tượng vua nước rút Marchuk Dzianis

Hôm nay (18.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra chặng 14 từ phường Quy Nhơn (Gia Lai) về phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) dài 94 km. Chặng đua chứng kiến phong độ cao của tay đua người Belarus Marchuk Dzianis khi giành chiến thắng ở điểm rút giải thưởng dọc đường lẫn chiến thắng chặng.



Các tay đua chinh phục nhiều con dốc ở chặng 14 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa

Đường đua từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa không dài nhưng có nhiều con dốc dài, là cơ hội để các tay đua tấn công tách tốp với mục tiêu đánh chiếm các danh hiệu. Cũng vì thế đội TP.HCM New Group, TP.HCM Vinama phải vất vả để bảo vệ danh hiệu áo vàng cho tay đua Yarash Uladzislau cùng ngôi nhất đồng đội.

Bộ đôi ngoại binh Pawel Szostka (Quân khu 7) và Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) tách tốp thành công, chia nhau vị trí nhất, nhì ở điểm rút giải thưởng dọc đường đầu tiên ở dốc Găng (phường Sông Cầu, Đắk Lắk). Tuy nhiên sau đó 2 tay đua này bị đoàn đông của áo vàng Yarash Uladzislau bắt kịp. Ở điểm giải thưởng dọc đường thứ hai, Marchuk Dzianis là người chiến thắng sau cú nước rút mạnh mẽ, đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu áo xanh là Patrick Patterson.

Tay đua Đặng Thành Được (Hà Nội) nỗ lực một mình bứt phá tìm kiếm chiến thắng ở đích tại Tuy Hòa. Tuy nhiên đoàn đông của áo vàng Yarash Uladzislau rượt đuổi thành công trong đoạn cuối. Với mục tiêu đưa chân nước rút số 1 của đội là Patrick Patterson về cạnh tranh chiến thắng chặng, các tay đua đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động làm "đầu máy kéo". Tuy nhiên Marchuk Dzianis khéo léo đeo bám trước khi tung ra cú nước rút mạnh mẽ sở trường, cán đích đầu tiên, giành chiến thắng trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ tại Tuy Hòa. Đây là chiến thắng chặng lần thứ 5 của tay đua người Belarus ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, giúp anh giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút.

Nỗ lực của Patrick Patterson chỉ giúp anh về đích hạng nhì, tiếp tục đeo bám Marchuk Dzianis trong cuộc đua áo xanh - vua nước rút. Trong khi đó trong ngày thi đấu đầy nỗ lực, Nguyễn Tấn Hoài (đội Công an TP.HCM) về đích hạng ba, là tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất chặng 14 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Đoàn đua về đích chung tốp đông nên các danh hiệu sau 14 chặng không thay đổi khi Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) áo cam, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) áo trắng.

Ngày mai (19.4) diễn ra chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Tuy Hòa (Đắk Lắk ) về Nha Trang (Khánh Hòa) có cự ly thi đấu 124 km. Ở chặng đua này các tay đua chinh phục đèo Cả có tính điểm áo chấm đỏ - vua leo núi. Ở danh hiệu này 3 tay đua cạnh tranh là Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai, 15 điểm), Mugisha Moise (TP.HCM Vinama, 15 điểm) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7, 12 điểm).