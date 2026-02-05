Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lật xe tải chở ván gỗ, cửa ngõ phía tây TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

Trần Kha
Trần Kha
05/02/2026 15:48 GMT+7

Chiếc xe tải trong lúc quay đầu tại giao lộ bất ngờ lật ngang, gây kẹt xe nghiêm trọng trên tuyến đường Lê Đức Anh, TP.HCM.

Đến 15 giờ ngày 5.2, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) giải quyết xong hiện trường vụ lật xe tải trên đường Lê Đức Anh.

Lật xe tải chở ván gỗ, đường Lê Đức Anh kẹt xe kéo dài - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lật xe

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, xe tải biển số 60E-021.xx chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi đến giao lộ Lê Đức Anh - Tân Kỳ Tân Quý (phường Bình Hưng Hòa giáp với phường Bình Tân, TP.HCM), tài xế cho xe quay đầu để về lại hướng cầu vượt An Sương thì xe lật ngang giữa đường.

Phát hiện vụ việc, người dân đến hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài. Chiếc xe tải hư hỏng, hàng hóa là các tấm ván gỗ ép chở trên thùng xe đổ tràn ra đường.

Sự cố gây kẹt xe nghiêm trọng cả khu vực. Trên các hướng đường Lê Đức Anh, Tân Kỳ Tân Quý, ô tô, xe tải, xe container, xe máy nối đuôi xếp hàng dài nhiều km.

Lật xe tải chở ván gỗ, đường Lê Đức Anh kẹt xe kéo dài - Ảnh 2.

Vụ lật xe tải gây kẹt xe nghiêm trọng nhiều tuyến đường

ẢNH: TRẦN KHA

Lật xe tải chở ván gỗ, đường Lê Đức Anh kẹt xe kéo dài - Ảnh 3.

Hai xe cẩu được huy động để di dời xe tải gặp nạn

ẢNH: TRẦN KHA

Lật xe tải chở ván gỗ, đường Lê Đức Anh kẹt xe kéo dài - Ảnh 4.

CSGT cùng người dân hỗ trợ di dời các tấm ván gỗ đổ trên đường để giải tỏa ùn xe

ẢNH: TRẦN KHA

Tài xế sau đó huy động nhân lực đến thu dọn hàng hóa đưa lên vỉa hè, CSGT cũng hỗ trợ để việc di dời nhanh nhất có thể. Hai xe cẩu được điều đến cứu hộ đưa chiếc xe tải gặp nạn đi nơi khác. Gần 1 giờ sau, sự cố lật xe tải được giải quyết xong, ùn tắc giao thông tại khu vực dần giải tỏa.

Khám phá thêm chủ đề

