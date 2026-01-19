Lật xe tải, cửa ngõ tây bắc TP.HCM ùn xe kéo dài

Sáng 19.1, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) vừa hoàn tất xử lý hiện trường vụ lật xe tải trên đường Phan Văn Khải (xã Củ Chi), giải tỏa ùn tắc cho khu vực cửa ngõ tây bắc TP.HCM.

Hiện trường vụ lật xe ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Phan Văn Khải theo hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh. Khi xe qua cầu An Hạ khoảng 100 mét, phương tiện gặp sự cố, lật ngang đường.

Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm chắn gần như toàn bộ diện tích làn đường dành cho ô tô. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Hàng ngàn phương tiện gồm xe tải, xe khách và xe container nối đuôi nhau xếp hàng dài nhiều km, nhích từng chút một trên đường.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ lật xe khiến tài xế bị trầy xước, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, phần thùng xe móp méo và kính chắn gió vỡ.

Ảnh hưởng từ vụ lật xe tải khiến giao thông trên đường Phan Văn Khải ùn ứ ẢNH: TRẦN KHA

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng Trạm CSGT Tây Bắc đã nhanh chóng có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông và phối hợp giải quyết hiện trường. Cơ quan chức năng xác định không có phương tiện lưu thông trên đường khác bị liên lụy sau sự cố lật xe tải.

Đến hơn 7 giờ cùng ngày, một xe cứu hộ chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường để cẩu kéo phương tiện gặp nạn đi nơi khác. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.