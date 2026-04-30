Hai vụ đuối nước liên tiếp ở Quảng Ngãi: 1 người tử vong, 1 người mất tích

Chiều 30.4, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp hai vụ đuối nước, khiến một người tử vong và một người hiện mất tích chưa tìm thấy.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân đuối nước ở xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

Tối cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cho biết khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Lành (54 tuổi, ở thôn 5, xã Vạn Tường) cùng khoảng 10 người bạn ngồi nhậu tại khu vực bờ đập Gò Lang, thôn 5. Trong lúc uống rượu, do thấy nóng, ông Lành xuống đập bơi qua bờ bên kia.

Khi bơi ra giữa đập, ông Lành bất ngờ bị đuối nước và chìm xuống. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy quân sự xã Vạn Tường phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt, tổ chức tìm kiếm.

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung bộ đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng, phối hợp với 9 dân quân xã Vạn Tường tích cực tìm kiếm nạn nhân. Đến tối cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Hang Câu (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, tại bãi biển Hang Câu (đặc khu Lý Sơn) xảy ra một vụ đuối nước khác. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Huyền Trảng (39 tuổi, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), là khách du lịch.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân và lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân lên bờ, tuy nhiên chị Trảng đã tử vong. Cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Theo nguyện vọng của gia đình, dự kiến trong tối 30.4, thi thể nạn nhân sẽ được đưa về đất liền, sau đó chuyển về quê để lo hậu sự.