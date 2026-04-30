Thời sự Dân sinh

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Công an cung cấp kết luận mới

Hữu Tú
30/04/2026 12:05 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có kết luận giám định về phương tiện trong vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Ngày 30.4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có báo cáo kết luận về việc giám định số khung, số máy và dung tích xi lanh thực tế của xe gắn máy liên quan trong vụ nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Theo đó, xe máy có nhãn hiệu ESPERO, màu sơn đen bạc, mang biển số 47AB-325.78 là phương tiện trong vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 29. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã giám định theo đúng quy trình và kết luận về phương tiện.

Cụ thể, xe máy có 2 hàng chữ số đóng ở khung xe và đóng ở thân máy, đây là 2 hàng chữ số nguyên thủy của xe. Tuy nhiên, dung tích động cơ gắn trên xe tại thời điểm giám định là 155,7 cm3.

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Công cung cấp thông tin mới - Ảnh 1.

Xe máy trong vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk được độ lên 150 phân khối

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, xe gắn máy, nhãn hiệu ESPERO tương tự gửi giám định sau khi xuất xưởng sản xuất là mẫu xe gắn máy có 1 động cơ 4 thì, có dung tích động cơ là 49,5 cm3 (hay còn gọi là xe 50 phân khối).

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Lắk, để tăng dung tích thực tế của động cơ có thể là đôn dên (thanh truyền) bằng cách thay thế dên dài hơn để tăng hành trình kết hợp xoáy nòng (dùng phương tiện để mở rộng đường kính bên trong và lắp piston lớn hơn).

Vụ nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Cục CSGT thông tin thêm

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 23.4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công khai, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ CSGT), để điều tra về hành vi "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Khi phát hiện V.Đ.Q điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 đi ngang qua, nghi ngờ Q. có dấu hiệu vi phạm hành chính, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT đuổi theo phía sau.

Sau đó, anh Q. không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái theo chiều từ quốc lộ 14 đến xã Ea Kiết.

Khi phát hiện anh Q. bị tai nạn, ông Hoàng là cán bộ CSGT nhưng không đến vị trí nơi Q. bị tai nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi. Sau đó, Q. đã tử vong trong lúc đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Viện KSND khu vực 8 của tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra nêu trên.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã đình chỉ công tác một cán bộ để phục vụ điều tra.

