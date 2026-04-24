Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Công an cung cấp clip mới

Hữu Tú
24/04/2026 21:13 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp thêm thông tin, clip liên quan đến vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong cho Cục CSGT (Bộ Công an).

Ngày 24.4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã cung cấp thêm thông tin, clip cho Cục CSGT (Bộ Công an) liên quan về vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Theo đó, xe máy do V.Đ.Q điều khiển mang biển số 47AB-325.78 có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3. Chủ xe là anh trai ruột của nạn nhân.

Tại thời điểm V.Đ.Q điều khiển xe gắn máy xảy ra tai nạn giao thông là 17 tuổi 5 tháng 28 ngày; đối chiếu với quy định, V.Đ.Q đủ điều kiện để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh 50 cm3 tham gia giao thông. 

Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin mới liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 tử vong cho Cục CSGT (Bộ Công an)

Tuy nhiên, phương tiện này có dấu hiệu bị cải tạo (độ pô) nhằm tạo tiếng nổ lớn. Qua thu thập các clip liên quan, cơ quan chức năng xác định V.Đ.Q đã điều khiển xe với tốc độ cao trên đường.

Vụ nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Cục CSGT thông tin thêm

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 23.4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công khai, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ CSGT), để điều tra về hành vi "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Khi phát hiện V.Đ.Q điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 đi ngang qua, nghi ngờ Q. có dấu hiệu vi phạm hành chính, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT đuổi theo phía sau.

Sau đó, anh Q. không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái theo chiều từ quốc lộ 14 đến xã Ea Kiết.

Khi phát hiện anh Q. bị tai nạn, ông Hoàng là cán bộ CSGT nhưng không đến vị trí nơi Q. bị tai nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi. Sau đó, Q. đã tử vong trong lúc đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Viện KSND khu vực 8 của tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công khai kết quả điều tra về vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận