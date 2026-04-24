Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Công an cung cấp clip mới

Ngày 24.4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã cung cấp thêm thông tin, clip cho Cục CSGT (Bộ Công an) liên quan về vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Theo đó, xe máy do V.Đ.Q điều khiển mang biển số 47AB-325.78 có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3. Chủ xe là anh trai ruột của nạn nhân.

Tại thời điểm V.Đ.Q điều khiển xe gắn máy xảy ra tai nạn giao thông là 17 tuổi 5 tháng 28 ngày; đối chiếu với quy định, V.Đ.Q đủ điều kiện để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh 50 cm3 tham gia giao thông.

Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin mới liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 tử vong cho Cục CSGT (Bộ Công an)

Tuy nhiên, phương tiện này có dấu hiệu bị cải tạo (độ pô) nhằm tạo tiếng nổ lớn. Qua thu thập các clip liên quan, cơ quan chức năng xác định V.Đ.Q đã điều khiển xe với tốc độ cao trên đường.



Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 23.4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công khai, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ CSGT), để điều tra về hành vi "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Khi phát hiện V.Đ.Q điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 đi ngang qua, nghi ngờ Q. có dấu hiệu vi phạm hành chính, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT đuổi theo phía sau.

Sau đó, anh Q. không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái theo chiều từ quốc lộ 14 đến xã Ea Kiết.

Khi phát hiện anh Q. bị tai nạn, ông Hoàng là cán bộ CSGT nhưng không đến vị trí nơi Q. bị tai nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi. Sau đó, Q. đã tử vong trong lúc đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Viện KSND khu vực 8 của tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra.