Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Khởi tố cựu cán bộ CSGT

Hữu Tú
Hữu Tú
23/04/2026 10:03 GMT+7

Liên quan đến vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cán bộ CSGT về hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Sáng 23.4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công khai, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ CSGT) để điều tra về hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk công khai kết quả điều tra vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, phát hiện V.Đ.Q điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 đi ngang qua, nghi ngờ Q. có dấu hiệu vi phạm hành chính, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT đuổi theo phía sau anh Q.

Sau đó, anh Q. không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái theo chiều từ quốc lộ 14 đến xã Ea Kiết.

Khi phát hiện anh Q. bị tai nạn, ông Hoàng là cán bộ CSGT nhưng không đến vị trí nơi V.Đ.Q bị tai nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi. Hậu quả khiến V.Đ.Q tử vong trong khi đang cấp cứu.

Đồng thời, Viện KSND khu vực 8 của tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã đình chỉ công tác một cán bộ để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đăng tải thông tin về vụ nam sinh lớp 12 tử vong và giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra, xác minh để thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và quần chúng nhân dân.

Theo đó, khoảng 11 giờ 29 ngày 15.4, trên quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng (Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là V.Đ.Q (18 tuổi, ở xã Cư Pơng), điều khiển xe máy biển số 47AB - 325.XX lưu thông trên quốc lộ 29, theo hướng từ quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk). Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng di chuyển, V.Đ.Q tử vong tại bệnh viện sau đó.

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Đình chỉ cán bộ CSGT

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Đình chỉ cán bộ CSGT

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã đình chỉ công tác một cán bộ để phục vụ điều tra.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận