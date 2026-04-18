Đồng Nai: Khởi tố 2 bị can đổ chất thải da bò gây ô nhiễm môi trường

Hoàng Giáp
18/04/2026 14:21 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố 2 bị can liên quan vụ đổ 567 tấn chất thải da bò ra môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 18.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa (cùng 40 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra làm rõ về tội gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xã Lộc Thạnh.

Trước đó, theo điều tra, trong 2 tháng (10 và 11.2024), Lợi mua hơn 1.000 tấn da bò vụn phế thải về bán lại cho các nhà máy để kiếm lời. Do không tìm được nơi tiêu thụ, để lâu thì tốn tiền thuê kho bãi nên Lợi đã gọi Nghĩa tìm kiếm bãi đất trống thuê để tập kết lại, rồi tìm người bán kiếm lời chia nhau. Lợi cũng đồng ý trả cho Nghĩa 450.000 đồng/tấn chất thải da bò khi vận chuyển chất thải đến bãi tập kết.

Đồng Nai: Khởi tố 2 bị can đổ chất thải da bò gây ô nhiễm môi trường- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can Phan Văn Lợi (ở giữa) để tạm giam

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Nghĩa sau đó đã thông qua người quen thuê bãi đất trống khoảng 4.000 m2 của một người dân ở ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai với giá 15 triệu đồng/tháng để tập kết da bò phế thải về.

Sau khi vận chuyển hơn 567 tấn chất thải da bò từ khu vực tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đến đổ ra bãi đất trống thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, Lợi và Nghĩa đã bỏ mặc để đống chất thải trên nền đất, không có mái che và để phân hủy tự nhiên gây mùi hôi thối, ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh. 

Đồng Nai: Khởi tố 2 bị can đổ chất thải da bò gây ô nhiễm môi trường- Ảnh 2.

Số chất thải da bò gây ô nhiễm môi trường

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cá nhân đã được các bị can Lợi và Nghĩa thuê vận chuyển số chất thải trên biết và nhanh chóng đến đơn vị này để làm việc theo quy định.

Khởi tố giám đốc công ty đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH đất xanh KIG, để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

