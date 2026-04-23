Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lớp 12 tử vong

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 23.4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin đến cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, liên quan đến vụ việc này, một cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk đã bị đình chỉ công tác để làm việc với cơ quan điều tra, làm rõ vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đăng tải thông tin về vụ nam sinh lớp 12 tử vong và giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra, xác minh để thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và quần chúng nhân dân.

Theo đó, khoảng 11 giờ 29 ngày 15.4, trên quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng (Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là V.Đ.Q (18 tuổi, ở xã Cư Pơng), điều khiển xe máy biển số 47AB - 325.XX lưu thông trên quốc lộ 29, theo hướng từ quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk). Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng di chuyển, V.Đ.Q tử vong tại bệnh viện sau đó.