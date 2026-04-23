Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lớp 12 tử vong

Hữu Tú
23/04/2026 09:26 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công khai kết quả điều tra về vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 23.4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin đến cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, liên quan đến vụ việc này, một cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk đã bị đình chỉ công tác để làm việc với cơ quan điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lớp 12 tử vong- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công khai kết quả điều tra vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đăng tải thông tin về vụ nam sinh lớp 12 tử vong và giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra, xác minh để thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và quần chúng nhân dân.

Theo đó, khoảng 11 giờ 29 ngày 15.4, trên quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng (Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là V.Đ.Q (18 tuổi, ở xã Cư Pơng), điều khiển xe máy biển số 47AB - 325.XX lưu thông trên quốc lộ 29, theo hướng từ quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk). Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng di chuyển, V.Đ.Q tử vong tại bệnh viện sau đó.

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Đình chỉ cán bộ CSGT

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã đình chỉ công tác một cán bộ để phục vụ điều tra.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận