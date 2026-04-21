Công an Đắk Lắk bác tin lan truyền trên mạng về họp báo vụ nam sinh lớp 12 tử vong

Ngày 21.4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiếp nhận nhiều phản ánh về thông tin họp báo liên quan đến vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền các nội dung về cuộc họp báo liên quan đến vụ việc. Thực tế, cuộc họp báo chính thức từ cơ quan chức năng chưa diễn ra nhưng một số trang cá nhân trên mạng xã hội đã bịa đặt, tung tin sai sự thật.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không lan truyền, chia sẻ các nội dung sai sự thật về vụ việc khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. Cuộc họp báo chính thức về vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong sẽ được cơ quan chức năng tổ chức khi có kết luận điều tra xác minh vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 ở Đắk Lắk tử vong ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Như Thanh Niên đã thông tin, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đăng tải thông tin về vụ việc và giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra, xác minh để thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và quần chúng nhân dân.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 29 ngày 15.4, trên quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng (Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là V.Đ.Q (18 tuổi, ở xã Cư Pơng), điều khiển xe máy biển số 47AB-325.78 lưu thông trên quốc lộ 29, theo hướng từ quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk).

Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng di chuyển, V.Đ.Q tử vong tại bệnh viện.

Sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, xác minh.