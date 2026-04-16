Điều tra vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29

Hiểu Linh
16/04/2026 12:43 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 29 khiến một nam sinh lớp 12 tử vong tại chỗ.

Ngày 16.4, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ tai nạn khiến một nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29 đang được cơ quan điều tra tiếp nhận.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15.4, một nam sinh lớp 12 lái xe máy với tốc độ cao trên quốc lộ 29 (đoạn qua địa bàn xã Cư Pơng) thì bất ngờ lao xuống mương nước phía chiều ngược lại và tử vong tại chỗ.

Điều tra vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29 - Ảnh 1.

Khu vực nam sinh lớp 12 tử vong sau khi lao xuống mương trên quốc lộ 29

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo một lãnh đạo UBND xã Cư Pơng, sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã báo với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong đã được ghi lại bởi camera an ninh của người dân và được đăng tải lên mạng xã hội. Theo nội dung clip, nam sinh điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lao xuống mương nước ở chiều ngược lại.

Theo hình ảnh clip ghi lại, vào thời điểm xảy ra vụ việc, có một chiếc xe mô tô chạy phía sau xe nam sinh lớp 12 nói trên, đã quay đầu rời khỏi hiện trường và 1 người đàn ông khác lái xe máy chạy ở chiều ngược lại cũng không dừng xe ứng cứu.

Tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Lâm Đồng, 3 người nhập viện

Tai nạn đường sắt xảy ra khi ô tô con chở 4 người băng qua đường ngang tự mở, bất ngờ va chạm với tàu hàng, làm 3 người bị thương.

