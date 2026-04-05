Tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Lâm Đồng, 3 người nhập viện

Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào trưa 5.4 tại Km1592 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thôn 9, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Tân, Bình Thuận cũ). Vị trí tai nạn nằm giữa 2 ga Sông Phan - Sông Dinh, khu vực giáp ranh huyện Tánh Linh cũ.

Theo thông tin ban đầu, ô tô biển số 86A-106.xx do ông P.H (66 tuổi, ở xã Sơn Mỹ) điều khiển, chở theo 3 người thân, lưu thông từ đường ĐT720 vào khu vực rừng của huyện Tánh Linh cũ.

Phần đuôi chiếc xe con móp méo biến dạng sau vụ tai nạn đường sắt ẢNH: D.T

Khi ô tô lưu thông đến vị trí đường ngang tự mở và băng qua đường sắt thì va chạm với tàu hỏa (số hiệu HH10) chở hàng từ Bắc vào Nam. Cú va chạm trúng phần hông sau ô tô khiến 3 người trên xe bị thương.

Tại hiện trường, ô tô bị văng ra khỏi đường sắt, phần đuôi hư hỏng nặng. Tàu hàng dừng lại để xử lý vụ việc, sau khoảng 30 phút thì tiếp tục hành trình.

Vụ tai nạn khiến 3 người, đều là người thân của tài xế, bị thương ẢNH: D.T

Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với ngành đường sắt tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt.

Thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng liên tục cảnh báo tình trạng nhiều phương tiện cố tình băng qua đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.