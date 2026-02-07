Tai nạn đường sắt tại Lâm Đồng, tàu hỏa cán người tuần đường tử vong

Một vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra tại Lâm Đồng vào rạng sáng 7.2.

Theo báo cáo của Công an xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng), vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 7.2, ông Lê Hồng Thái (33 tuổi) thường trú xóm Đại Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, lái tàu SE2 lưu thông theo hướng nam - bắc.

Khi đến lý trình Km 1581+800 (thuộc địa bàn xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ), tàu hỏa va chạm và cán qua người nhân viên tuần tra đường sắt, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt, rạng sáng 7.2 ẢNH: Q.H

Qua xác minh của cơ quan chức năng, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phong (35 tuổi). Anh Phong là nhân viên tuần tra đường sắt thuộc cung đường Sông Phan của Công ty đường sắt Sài Gòn. Khi xảy ra tai nạn, nạn nhân đang thực hiện công việc tuần đường trên tuyến đường sắt được giao phụ trách.

Sau khi nhận được tin báo, công an địa phương đã cử tổ công tác phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) đến bảo vệ hiện trường.

Đồng thời, báo cáo cho các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành thực hiện khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi nạn nhân.



Đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực hiện trường ẢNH: D.T

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

Vụ tai nạn đường sắt tại lý trình Km 1581+800, xã Tân Lập không ảnh hưởng đến vận hành tuyến đường sắt Bắc - Nam.