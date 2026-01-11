Lâm Đồng điều tra vụ xe tập lái cán cụ già tử vong rồi bỏ chạy

Sáng 11.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong. Vụ việc có liên quan chiếc xe tải có dán chữ "xe tập lái".

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Bùi Tấn Tài (71 tuổi, ở xã Tuyên Quang, Lâm Đồng). Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy tối 10.1, ông Tài điều khiển xe máy lưu thông trên đường nối từ quốc lộ 1 đến ga Bình Thuận thuộc xã Tuyên Quang (thuộc H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ), thì bất ngờ dừng lại. Khoảng 4 giây sau, ông loạng choạng ngã xuống mặt đường cùng xe.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến ông Tài tử vong ẢNH: CAMERA GHI LẠI

Đúng thời điểm này, một xe ô tô tải có dán chữ "xe tập lái" chạy cùng chiều phía sau lao tới, cán qua người ông Tài rồi tiếp tục di chuyển, không dừng lại. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Cơ quan điều tra đồng thời trích xuất hệ thống camera khu vực để truy xét phương tiện liên quan.

Từ hình ảnh camera cho thấy, phần đuôi xe ô tô tải có dán chữ “xe tập lái”, nhưng chưa rõ chiếc xe thuộc trung tâm dạy lái xe nào. Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.