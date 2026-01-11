Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng điều tra vụ xe tập lái cán cụ già tử vong rồi bỏ chạy

Quế Hà
Quế Hà
11/01/2026 13:16 GMT+7

Người đàn ông 71 tuổi đi xe máy loạng choạng ngã giữa đường ở Lâm Đồng, bị ô tô tải dán chữ 'xe tập lái' cán qua người rồi rời khỏi hiện trường, không dừng lại cứu giúp. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Sáng 11.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong. Vụ việc có liên quan chiếc xe tải có dán chữ "xe tập lái".

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Bùi Tấn Tài (71 tuổi, ở xã Tuyên Quang, Lâm Đồng). Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy tối 10.1, ông Tài điều khiển xe máy lưu thông trên đường nối từ quốc lộ 1 đến ga Bình Thuận thuộc xã Tuyên Quang (thuộc H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ), thì bất ngờ dừng lại. Khoảng 4 giây sau, ông loạng choạng ngã xuống mặt đường cùng xe.

Lâm Đồng điều tra vụ xe Tập lái cán chết người , bỏ chạy không cứu giúp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến ông Tài tử vong

ẢNH: CAMERA GHI LẠI

Đúng thời điểm này, một xe ô tô tải có dán chữ "xe tập lái" chạy cùng chiều phía sau lao tới, cán qua người ông Tài rồi tiếp tục di chuyển, không dừng lại. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Cơ quan điều tra đồng thời trích xuất hệ thống camera khu vực để truy xét phương tiện liên quan.

Từ hình ảnh camera cho thấy, phần đuôi xe ô tô tải có dán chữ “xe tập lái”, nhưng chưa rõ chiếc xe thuộc trung tâm dạy lái xe nào. Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Lâm Đồng xe tập lái tai nạn giao thông công an tử vong
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
