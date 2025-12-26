Ngày 26.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ phát hiện cánh tay người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Hiện trường có dấu vết nghi liên quan tai nạn giao thông.

Vào sáng cùng ngày, người tham gia giao thông phát hiện một vệt máu kéo dài trên mặt đường cao tốc, tại Km229 theo hướng nam - bắc (thuộc xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng; trước đây thuộc xã Hàm Kiệm, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ). Dấu vết còn xuất hiện trên dải phân cách cứng giữa tuyến.

Khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một cánh tay người nằm sát dải phân cách. Ngoài dấu vết này, tại khu vực không ghi nhận thi thể nạn nhân.

Hiện trường vụ việc trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ẢNH: Q.H

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tạm thời đóng đoạn cao tốc qua vị trí xảy ra vụ việc để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Các phương tiện lưu thông theo hướng nam - bắc được điều tiết ra khỏi cao tốc tại nút giao Hàm Kiệm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh thông tin liên quan để làm rõ nguyên nhân cánh tay người xuất hiện trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

