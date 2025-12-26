Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Điều tra vụ phát hiện cánh tay người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
26/12/2025 16:28 GMT+7

Vụ việc hy hữu - một cánh tay người được phát hiện trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cạnh vệt máu dài nhưng không thấy thi thể nạn nhân. Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Ngày 26.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ phát hiện cánh tay người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Hiện trường có dấu vết nghi liên quan tai nạn giao thông.

Vào sáng cùng ngày, người tham gia giao thông phát hiện một vệt máu kéo dài trên mặt đường cao tốc, tại Km229 theo hướng nam - bắc (thuộc xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng; trước đây thuộc xã Hàm Kiệm, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ). Dấu vết còn xuất hiện trên dải phân cách cứng giữa tuyến.

Khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một cánh tay người nằm sát dải phân cách. Ngoài dấu vết này, tại khu vực không ghi nhận thi thể nạn nhân.

Công an điều tra vụ cánh tay người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

ẢNH: Q.H

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tạm thời đóng đoạn cao tốc qua vị trí xảy ra vụ việc để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Các phương tiện lưu thông theo hướng nam - bắc được điều tiết ra khỏi cao tốc tại nút giao Hàm Kiệm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh thông tin liên quan để làm rõ nguyên nhân cánh tay người xuất hiện trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Tin liên quan

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin

Hai xe tải lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã va chạm nhau dẫn đến xảy ra tai nạn, khiến tài xế bị nạn mắc kẹt trong cabin.

Khám phá thêm chủ đề

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết Lâm Đồng Điều Tra tai nạn giao thông CÁNH TAY NGƯỜI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận