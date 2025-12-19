Bệnh viện đầu tiên ở Lâm Đồng có bãi đáp trực thăng phục vụ cấp cứu

Ngày 19.12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa Đắk Nông (P.Đông Gia Nghĩa). Đây là bệnh viện duy nhất của tỉnh được đầu tư bãi đáp trực thăng, nhằm phục vụ công tác cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp. Dự án được khởi công xây dựng ngày 13.12.2022, với tổng mức đầu tư 753 tỉ đồng, quy mô 700 giường bệnh.

Bệnh viện đa khoa Đắk Nông là bệnh viện đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng có bãi đáp trực thăng ẢNH: CTV

Tại buổi lễ, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh việc Bệnh viện đa khoa Đắk Nông hoàn thành và đưa vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc hoàn thiện hạ tầng y tế, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh. Không chỉ góp phần giảm tải cho hệ thống y tế các tuyến, mà còn tạo nền tảng thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, có chiều sâu cho địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cắt băng khánh thành Bệnh viện đa khoa Đắk Nông ẢNH: CTV

Ông Yên đề nghị Sở Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn, giám sát công tác vận hành bệnh viện; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua đó, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trong tỉnh và các địa phương lân cận, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao 20 suất quà cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông.