Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bệnh viện đầu tiên ở Lâm Đồng có bãi đáp trực thăng phục vụ cấp cứu

Lâm Viên
Lâm Viên
19/12/2025 15:42 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện đa khoa Đắk Nông, bệnh viện đầu tiên của tỉnh có bãi đáp trực thăng phục vụ cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp.

Ngày 19.12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa Đắk Nông (P.Đông Gia Nghĩa). Đây là bệnh viện duy nhất của tỉnh được đầu tư bãi đáp trực thăng, nhằm phục vụ công tác cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp. Dự án được khởi công xây dựng ngày 13.12.2022, với tổng mức đầu tư 753 tỉ đồng, quy mô 700 giường bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông có bãi đáp trực thăng đầu tiên tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa Đắk Nông là bệnh viện đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng có bãi đáp trực thăng

ẢNH: CTV

Tại buổi lễ, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh việc Bệnh viện đa khoa Đắk Nông hoàn thành và đưa vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc hoàn thiện hạ tầng y tế, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh. Không chỉ góp phần giảm tải cho hệ thống y tế các tuyến, mà còn tạo nền tảng thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, có chiều sâu cho địa phương.

Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông có bãi đáp trực thăng đầu tiên tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cắt băng khánh thành Bệnh viện đa khoa Đắk Nông

ẢNH: CTV

Ông Yên đề nghị Sở Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn, giám sát công tác vận hành bệnh viện; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua đó, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trong tỉnh và các địa phương lân cận, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao 20 suất quà cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông.

Tin liên quan

Bệnh viện đầu tiên có 2 bãi đáp trực thăng cấp cứu

Bệnh viện đầu tiên có 2 bãi đáp trực thăng cấp cứu

Khánh thành bệnh viện đa khoa 1.000 giường, Bệnh viện Quân y 175 hướng tới trở thành tổ hợp y tế quân - dân hiện đại hàng đầu khu vực phía nam.

Khám phá thêm chủ đề

bãi đáp trực thăng Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông tỉnh Lâm Đồng cấp cứu y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận