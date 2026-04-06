Xe khách lao xuống vực, 4 người chết, nhiều người bị thương

Quế Hà
06/04/2026 17:07 GMT+7

Chiếc xe khách bất ngờ lao xuống vực gần khu du lịch Bàu Trắng, thuộc xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, làm 4 người chết và nhiều người bị thương.

Chiều 6.4, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ĐT716, khu vực gần khu du lịch Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng; trước đây thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), khi một xe khách lao xuống vực khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Xe khách lao xuống vực, 4 người chết nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường xe khách lao xuống vực gần khu du lịch Bàu Trắng

ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, xe khách mang biển số 86H-045.xx lưu thông theo hướng từ Bàu Trắng về xã Liên Hương. Khi đến đoạn đường cong, cua nguy hiểm trên tuyến ĐT716, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống vực sâu bên đường.

Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe khách bị gãy nát sau cú lao xuống vực. Một số nạn nhân được cho là vẫn còn mắc kẹt trong xe.

Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng , 4 người chết và nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Chiếc xe bị nạn bẹp dúm biến dạng

ẢNH: C.T.V

Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng , 4 người chết và nhiều người bị thương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn ở gần khu du lịch Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: C.T.V

Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng , 4 người chết và nhiều người bị thương - Ảnh 3.

3 người chết tại chỗ

ẢNH: C.T.V

Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng , 4 người chết và nhiều người bị thương - Ảnh 4.

Đưa nạn nhân đi cấp cứu

ẢNH: C.T.V

Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng , 4 người chết và nhiều người bị thương - Ảnh 5.

Cấp cứu các nạn nhân ở Trạm y tế xã Hòa Thắng

ẢNH: C.T.V

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu và tìm kiếm những người còn kẹt trong xe.

Đến 16 giờ 50 cùng ngày, trong số các nạn nhân được đưa đi cấp cứu đã có 1 người tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ xe khách lao xuống vực nói trên đang được điều tra, làm rõ.

Thanh Niên tiếp tục cập nhật.

Tin liên quan

Vụ xe khách 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo: Nhiều nạn nhân chuyển về Bệnh viện Việt Đức

Liên quan vụ xe khách 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo, nhiều nạn nhân làm thủ tục xin chuyển về Bệnh viện Việt Đức, đồng thời Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã vào cuộc điều tra.

