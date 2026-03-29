Thời sự

Vụ xe khách 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo: Nhiều nạn nhân chuyển về Bệnh viện Việt Đức

Tuyến Phan
29/03/2026 23:00 GMT+7

Liên quan vụ xe khách 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo, nhiều nạn nhân làm thủ tục xin chuyển về Bệnh viện Việt Đức, đồng thời Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã vào cuộc điều tra.

Tối 29.3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe khách 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo.

Hiện trường vụ xe khách 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, lúc 13 giờ 20 cùng ngày, tại Km20, QL2B thuộc địa phận thôn Hai, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, xe ô tô khách 29 chỗ mang BKS 29B-098.15 do ông Lưu Đình Thanh (64 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển di chuyển theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi.

Thời điểm trên, xe chở theo 29 người, bất ngờ lao xuống taluy âm bên trái theo chiều đi.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng gồm Cảnh sát PCCC, CSGT, Cảnh sát hình sự… có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại tá Nguyễn Văn Công, Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường.

Do địa hình taluy dốc đứng, thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường trơn trượt, phương tiện bị lật và biến dạng, công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo UBND tỉnh và công an tỉnh trực tiếp có mặt, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ

Đến 14 giờ 12, lực lượng chức năng đã đưa được 7 hành khách ra khỏi xe, trong đó có 3 người bị thương và 4 người bị xây xát nhẹ. Tất cả đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ khu vực Vĩnh Phúc để điều trị.

Lãnh đạo UBND tỉnh và công an tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương cứu chữa, bảo đảm điều kiện tốt nhất để các nạn nhân sớm ổn định sức khỏe.

Thông tin thêm từ Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Thọ, lúc 18 giờ chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng đã đưa được xe ô tô biển kiểm soát 29B-098.15 lên khỏi vực.

Tài xế điều khiển xe khách không bị thương, đang phối hợp làm việc với lực lượng công an để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong số các nạn nhân được đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc, có 3 ca nặng. Gia đình các nạn nhân đã làm thủ tục xin chuyển về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Các nạn nhân chủ yếu bị đa chấn thương, trong đó, có những trường hợp tổn thương bó mạch thần kinh cánh tay, đứt mạch máu gây mất máu nhiều.

Tin liên quan

Xe ô tô 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo, 7 người bị thương

Xe ô tô 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo, 7 người bị thương

Chiếc ô tô 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại Tam Đảo, khiến 7 người bị thương, đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Khám phá thêm chủ đề

Tam đảo Phú Thọ tai nạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

