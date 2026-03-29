Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe ô tô 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo, 7 người bị thương

Tuyến Phan
29/03/2026 16:44 GMT+7

Chiếc ô tô 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại Tam Đảo, khiến 7 người bị thương, đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ chiều 29.3, tại Km20 quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô khách 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo

ẢNH: MXH

Thời điểm trên, xe ôtô khách 29 chỗ chở theo đoàn cán bộ, nhân viên của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi.

Chiếc xe bị mất phanh, lao xuống vực, khiến nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, đoàn di chuyển bằng 3 xe ôtô 29 chỗ. Xe thứ nhất đã xuống núi an toàn, xe thứ hai bị nạn, còn xe thứ ba chưa xuống núi.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo, cho biết vụ tai nạn khiến 7 người bị thương, hiện đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

Vụ xe lao xuống vực ở Kon Tum, 6 người tử vong: 25 người đã xuất viện

25/34 người bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum khiến 6 tử vong, được xuất viện.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn Tam đảo Phú Thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận