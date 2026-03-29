Xe ô tô 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo, 7 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ chiều 29.3, tại Km20 quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm trên, xe ôtô khách 29 chỗ chở theo đoàn cán bộ, nhân viên của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi.

Chiếc xe bị mất phanh, lao xuống vực, khiến nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, đoàn di chuyển bằng 3 xe ôtô 29 chỗ. Xe thứ nhất đã xuống núi an toàn, xe thứ hai bị nạn, còn xe thứ ba chưa xuống núi.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo, cho biết vụ tai nạn khiến 7 người bị thương, hiện đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.