Tạm giữ hình sự tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (P.Yên Hòa, Hà Nội), ngày 27.3, Công an P.Yên Hòa cho biết, đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính ẢNH: T.N

Trước đó, Công an TP.Hà Nội cho biết, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào lúc 23 giờ 25 ngày 25.3. Vào thời điểm này, anh V.Q.C (39 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô Lexus RX350 mang biển kiểm soát 30K - 201.XX lưu thông trên phố Trung Kính theo hướng từ đường Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, ô tô do anh C. điều khiển đã va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 30L - 665.xx chạy cùng chiều phía trước.

Kinh hoàng cảnh ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Sau va chạm, ô tô Lexus tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ô tô cùng một xe máy do anh C.T.H (34 tuổi, trú tại P.Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Ngoài ra, 6 ô tô và một xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an P.Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, anh V.Q.C cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.