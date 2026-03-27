Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tạm giữ hình sự tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Trần Cường
27/03/2026 20:32 GMT+7

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế V.Q.C, người điều khiển ô tô Lexus RX350 gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội) vào tối 25.3.

Liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (P.Yên Hòa, Hà Nội), ngày 27.3, Công an P.Yên Hòa cho biết, đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính

Trước đó, Công an TP.Hà Nội cho biết, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào lúc 23 giờ 25 ngày 25.3. Vào thời điểm này, anh V.Q.C (39 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô Lexus RX350 mang biển kiểm soát 30K - 201.XX lưu thông trên phố Trung Kính theo hướng từ đường Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, ô tô do anh C. điều khiển đã va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 30L - 665.xx chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, ô tô Lexus tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ô tô cùng một xe máy do anh C.T.H (34 tuổi, trú tại P.Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Ngoài ra, 6 ô tô và một xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an P.Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, anh V.Q.C cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Khám phá thêm chủ đề

Lexus Tai nạn liên hoàn tạm giữ hình sự Công an Hà Nội vi phạm quy định về giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận