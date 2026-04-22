Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Đình chỉ cán bộ CSGT

Ngày 22.4, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã có quyết định đình chỉ một cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 tử vong.

Theo vị lãnh đạo này, đơn vị ra quyết định đình chỉ cán bộ để có thời gian phối hợp cơ quan điều tra trong quá trình làm việc, nhanh chóng có kết quả.

Đình chỉ cán bộ để phục vụ điều tra liên quan vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đăng tải thông tin về vụ nam sinh lớp 12 tử vong và giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra, xác minh để thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và quần chúng nhân dân.

Theo đó, khoảng 11 giờ 29 ngày 15.4, trên quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng (Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là V.Đ.Q (18 tuổi, ở xã Cư Pơng), điều khiển xe máy biển số 47AB - 325.xx lưu thông trên quốc lộ 29, theo hướng từ quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk).

Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng di chuyển, V.Đ.Q tử vong tại bệnh viện.