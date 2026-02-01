Vụ nghi vấn sửa điểm thi: Trường THPT Tô Hiến Thành kết luận do lỗi kỹ thuật

Không phát hiện giáo viên nâng điểm vì mục đích cá nhân

Liên quan đến vụ nghi sửa điểm thi học kỳ xảy ra tại Trường THPT Tô Hiến Thành, nhà trường đã hoàn thành việc kiểm tra và có báo cáo đến các cơ quan chức năng.

Kết quả kiểm tra của Ban kiểm tra Trường THPT Tô Hiến Thành xác định hàng trăm điểm thi học kỳ của học sinh sai do lỗi kỹ thuật ẢNH: TRƯỜNG THPT TÔ HIẾN THÀNH

Quá trình xác minh, đoàn kiểm tra của Trường THPT Tô Hiến Thành xác nhận có việc giáo viên sửa điểm, nhưng là sửa, điều chỉnh điểm để khắc phục sai sót trong quá trình nhập liệu chứ không phải cố ý sửa điểm vì mục đích cá nhân.

Báo cáo của Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, trong quá trình giáo viên nhập điểm lên hệ thống vnEdu đã xảy ra việc lệch điểm ở các cột điểm giữa kỳ với cột điểm cuối kỳ. Việc này xảy ra ở nhiều lớp, nhiều môn học, nhưng chủ yếu ở các lớp có số lượng học sinh đông, nhiều cột điểm hoặc xảy ra với giáo viên giảng dạy nhiều lớp.

Nhà trường giải thích rằng bước nhập điểm lên hệ thống vnEdu do giáo viên thực hiện, sau bước này còn có các bước kiểm tra, đối soát và xác nhận kết quả chính thức trước khi công bố cho phụ huynh, học sinh. Thêm nữa, bước giáo viên nhập điểm mới là bước thứ 8 trong tổng số 12 bước của quy trình kiểm tra, đánh giá và quản lý điểm số học sinh trên hệ thống vnEdu.

Do đó, các sai sót là sai sót kỹ thuật trong quá trình thao tác nhập liệu, chưa làm ảnh hưởng đến dữ liệu báo cáo và công tác quản lý của các cấp. Quá trình kiểm tra cũng chưa phát hiện trường hợp giáo viên có hành vi cố ý can thiệp, nâng điểm hoặc làm sai lệch kết quả đánh giá học tập của học sinh vì mục đích cá nhân.

Giáo viên chưa thích nghi được kỹ thuật mới

Kết quả kiểm tra của Trường THPT Tô Hiến Thành cũng đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn tới sai sót, do từ năm học 2025 - 2026, nhà trường thực hiện điều chỉnh quy trình theo hướng giáo viên trực tiếp nhập điểm trên hệ thống thay cho bộ phận chuyên trách như các năm học trước. Do đó, một số giáo viên chưa kịp thích nghi hoàn toàn với thao tác kỹ thuật mới, dẫn đến sai sót ngoài mong muốn; một số giáo viên cao tuổi, khả năng tiếp cận và thực hiện các thao tác công nghệ thông tin còn hạn chế.

Một số giáo viên giảng dạy nhiều lớp, đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện nhiệm vụ gấp rút, đặc biệt vào thời điểm tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ học kỳ, nên dễ xảy ra nhầm lẫn trong quá trình nhập và kiểm dò điểm.

Điểm công bố được thể hiện ở dạng số thập phân với 2 chữ số sau dấu phẩy, trong khi theo quy định hiện hành, điểm nhập vào sổ điểm điện tử chỉ làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy. Giáo viên thực hiện làm tròn điểm đến một chữ số sau dấu phẩy nhưng do thận trọng trong quá trình nhập liệu, một số trường hợp đã nhập lại theo điểm ban đầu trước khi làm tròn, dẫn đến sai lệch điểm.

Từ kết quả kiểm tra, nhà trường khẳng định các sai sót chỉ mang tính kỹ thuật, không làm thay đổi kết quả đánh giá và không ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Nhà trường cũng đã nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan; cam kết tiếp tục rà soát, hoàn thiện và ban hành lại các quy định về quản lý, sử dụng sổ học bạ điện tử, sổ gọi tên ghi điểm điện tử để đảm bảo chính xác.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sau kỳ thi giữa và cuối học kỳ 1 năm học 2025 - 2026, một giáo viên Trường THPT Tô Hiến Thành phát hiện có tới hơn 100 điểm thi của học sinh ở nhiều môn học, nhiều lớp học bị nâng, hạ sai giữa điểm công bố với điểm nhập trên hệ thống vnEdu. Phổ biến là nâng từ 1 - 3 điểm, hoặc nhiều điểm 10 lại giảm...

Vụ việc đang tiếp tục được Sở GD-ĐT Thanh Hóa, đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, làm rõ.