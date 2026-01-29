Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Nhà trường

Vụ nghi vấn sửa điểm thi tại Trường THPT Tô Hiến Thành: Công an vào cuộc

Minh Hải
Minh Hải
29/01/2026 16:57 GMT+7

Cơ quan công an và các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc để làm rõ vụ việc hàng loạt điểm thi học kỳ của học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành bị sai lệch giữa điểm công bố với điểm nhập lên hệ thống vnEdu.

Liên quan đến vụ hàng loạt điểm thi học kỳ 1 của học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) bị nâng, hạ sai với công bố điểm bài thi, ngày 29.1, ông Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Vụ sai lệch điểm thi tại Trường THPT Tô Hiến Thành: Công an vào cuộc kiểm tra - Ảnh 1.

Hàng loạt điểm thi học kỳ của học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành bị sai lệch

ẢNH: TRƯỜNG THPT TÔ HIẾN THÀNH

"PA03 của Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã làm việc với nhà trường về vụ việc. Sở GD-ĐT cũng có ý kiến chỉ đạo làm rõ. Hiện tại, chưa có giáo viên nào phải đình chỉ giảng dạy, nhà trường vẫn duy trì dạy và học bình thường", ông Quyển cho hay.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sau kỳ thi giữa và cuối học kỳ 1 năm học 2025 - 2026, một giáo viên Trường THPT Tô Hiến Thành phát hiện điểm công bố so với điểm nhập lên hệ thống vnEdu có sự sai lệch, nghi vấn giáo viên sửa điểm nên làm đơn tố giác.

Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành đã thành lập Ban kiểm tra chuyên đề sổ điểm điện tử và sổ điểm cá nhân giáo viên. Kết quả làm việc ban đầu với các giáo viên xác định có tới hơn 100 điểm thi của học sinh ở nhiều môn học, nhiều lớp học bị nâng, hạ sai. Phổ biến là nâng từ 1 - 3 điểm, hoặc nhiều điểm 10 lại giảm điểm…

Nguyên nhân bước đầu được ban kiểm tra xác định là nhập nhầm điểm do nhầm các cột con điểm; sai lệch do làm tròn con điểm; cá nhân giáo viên nhập điểm tại nhà có mạng internet chập chờn.

Đại diện Trường THPT Tô Hiến Thành cũng cho biết sẽ làm rõ việc có hay không giáo viên cố tình sửa điểm, hay do lỗi kỹ thuật khi nhập điểm lên hệ thống.

