THACO triệu hồi gần 1.000 xe sang BMW đời cũ khắc phục lỗi kỹ thuật

Theo thông tin được công bố, đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến 903 xe BMW nhập khẩu nguyên chiếc, được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2018 - 2020. Các xe nằm trong diện triệu hồi được phân phối chính hãng tại Việt Nam, cũng như một số xe BMW nhập khẩu không do THACO AUTO phân phối trước đây. Chương trình được thực hiện theo khuyến cáo từ nhà sản xuất BMW AG, phối hợp cùng các đơn vị lắp ráp và sản xuất liên quan tại châu Âu.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi xuất phát từ lỗi ở bộ phận máy khởi động động cơ. Theo mô tả kỹ thuật, trong quá trình sử dụng xe, nước có thể xâm nhập vào bên trong máy khởi động do linh kiện này chưa đạt tiêu chuẩn chống ẩm tối ưu. Hiện tượng này dẫn đến nguy cơ ăn mòn bên trong, gây đoản mạch điện. Trong trường hợp nghiêm trọng, máy khởi động có thể bị quá nhiệt, làm tăng khả năng phát sinh cháy nổ, kể cả khi xe đang đỗ và không vận hành.

Dựa vào ký hiệu mẫu mã, danh sách xe BMW bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi mới trải rộng trên nhiều dòng quen thuộc tại Việt Nam, như Series 3, Series 5, X3, X4, X5, X7 hay Z4. Điều này cho thấy phạm vi ảnh hưởng của lỗi không tập trung vào một mẫu xe đơn lẻ, mà liên quan đến một nhóm linh kiện được sử dụng trên nhiều dòng sản phẩm trong cùng giai đoạn sản xuất. Đây cũng là đặc điểm thường thấy trong các chiến dịch triệu hồi toàn cầu của những hãng xe lớn.

Các xe BMW nằm trong diện triệu hồi đều nhập khẩu nguyên chiếc, được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2018 - 2020 ẢNH: BMW

Dù vậy, tại thị trường Việt Nam, đến thời điểm này vẫn chưa ghi nhận trường hợp cháy xe hay tai nạn nào liên quan trực tiếp đến lỗi nói trên. Việc THACO AUTO chủ động triển khai chương trình triệu hồi được xem là động thái cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với các vấn đề an toàn, đặc biệt đối với xe sang có giá trị lớn, việc xử lý sớm các lỗi tiềm ẩn cũng góp phần bảo vệ uy tín thương hiệu và quyền lợi khách hàng.

THACO cho biết toàn bộ quá trình kiểm tra và thay thế máy khởi động động cơ cho các xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí tại hệ thống đại lý và trạm dịch vụ BMW ủy quyền trên toàn quốc. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 1 - 2 giờ cho mỗi xe. Chương trình chính thức bắt đầu từ tháng 11.2025 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 11.2026, tạo điều kiện để các chủ xe chủ động sắp xếp thời gian đưa xe đi kiểm tra.

Đáng chú ý, như đã đề cập, bên cạnh các xe BMW do THACO Luxury Car nhập khẩu và phân phối chính hãng, chương trình cũng bao gồm một số xe không do doanh nghiệp này phân phối trước đó, nhưng vẫn nằm trong dải số khung công bố bị ảnh hưởng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Điều này phản ánh cách tiếp cận phổ biến của các hãng xe toàn cầu, trong đó yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu.

Việc kiểm tra, khắc phục sự cố trên xe chỉ mất khoảng 1 – 2 giờ ẢNH: BMW

Từ góc độ thị trường, các đợt triệu hồi xe sang với số lượng lớn thường thu hút sự chú ý không chỉ vì giá trị sản phẩm, mà còn bởi kỳ vọng cao của người tiêu dùng đối với chất lượng và độ an toàn. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng việc triệu hồi, nếu được thực hiện minh bạch và đúng quy trình, không hẳn là điểm trừ. Ngược lại, đây còn được xem là thước đo cho mức độ trách nhiệm của nhà sản xuất và đơn vị phân phối trong việc đồng hành lâu dài cùng khách hàng.

THACO cũng khuyến cáo các chủ xe BMW thuộc diện ảnh hưởng nên sớm liên hệ với đại lý BMW gần nhất để kiểm tra thông tin xe thông qua số khung (VIN) và đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến xưởng dịch vụ. Việc chủ động tham gia chương trình không chỉ giúp hạn chế nguy cơ mất an toàn, mà còn góp phần đảm bảo tình trạng vận hành ổn định cho xe trong quá trình sử dụng lâu dài.